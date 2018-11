Consejero Santiago Cuesta mintió sobre "privilegios" a Jorge Glas

Ministerio de Justicia lo desmiente en declaraciones a medio de comunicación La versión dada por el consejero de gobierno, Santiago Cuesta Caputti, el pasado 31 de octubre, en Radio Visión, sobre la existencia de "privilegios" para el exvicepresidente Jorge Glas en su detención en la cárcel de Latacunga, sería falsa ya que el Ministerio de Justicia ha desmentido tales beneficios en declaraciones dadas a diario El Comercio.

En las tan escandalosas declaraciones dadas en el programa de Visión, el consejero Cuesta Caputti afirmó que el detenido Glas estaba en perfectas condiciones, que tenía instalada en su celda "Televisión por cable con la compañía DirecTV", que "recibía comida especial", que se hallaba en una celda especial "apartado de los demás detenidos" al tiempo de negar en forma rotunda que el expresidente se halle en huelga de hambre, y que se encontraba en buen estado de salud.

Sin embargo, a medida que transcurrieron los días, con el consabido rechazo que han provocado estas falsas afirmaciones, ha sido el Ministerio de Justicia, quien ha desmentido a Santiago Cuesta.

El diario El Comercio, en su edición digital de este martes 6 ha conseguido una declaración de un vocero del Ministerio de Justicia, cuyo nombre no se cita, pero que informa correctamente que el exvicepresidente no tiene ningún privilegio expuesto falazmente por el consejero del presidente Moreno:



"Sin embargo, el Ministerio de Justicia indicó hoy (6 de noviembre del 2018) a este Diario que esas afirmaciones son falsas, que no hay ningún privilegio para el exvicepresidente y que él tiene el mismo trato que el resto de internos. Los funcionarios afines al correísmo, que lo han visitado en la prisión, y su abogado Eduardo Franco Loor han denunciado que hay un evidente deterioro en la salud de Glas"

La respuesta dada por el incierto ministerio deja en entredicho a Cuesta Caputti, ya que su versión falsa ha recorrido con escándalo las redes sociales y provoca repudio por la mentira evidente, Es mas, horas mas tarde de publicarse este desmentido el exvicepresidente Glass Espinel agravó su situación tras 17 dias de huelga de hambre y fue trasladado al hospital Carlos Andrade en Quito,



No hay una contrarespuesta del consejero Santiago Cuesta Caputti ante este desmenido del Ministerio de Justicia. (FHA)

