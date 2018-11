Ecuador no acepta observación electoral de OEA por lios del ISO y porque "Almagro no apoyó consulta" (VIDEO)

Presidente de CNE transitorio Gustavo Vega ordena borrar certificación de ventanales del organismo El Presidente del Consejo Nacional Electoral transitorio (CNE), Gustavo Vega, reveló que el organismo ha decidido no aceptar la certificación ISO que la Organización de Estados Americanos (OEA) otorgó a la institución porque "no es confiable". Así también informó que se rechaza la veeduría internacional del organismo porque "(Luis) Almagro, el actual Secretario General, se opuso a la consulta popular en contra de la soberanía del Ecuador en febrero y aceptó como parte de su equipo de trabajo a quienes fueron condecorado por el Gobierno por ejercer una función nada transparente", mencionó refiriéndose al ex titular del CNE, Juan Pablo Pozo.