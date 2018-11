EL NORTE (Imbabura) ‘Yachay, un proyecto que costó mucho y no ha rendido frutos’

"Me topé con la gran sorpresa de que no había laboratorios, no había aulas, que habían varios edificios que habían sido construidos con el objeto de ser entregados a la universidad Yachay Tech y que no están terminados", dijo Eduardo Ludeña Eduardo Ludeña, el sexto rector de Yachay Tech, remitió una carta al Presidente de la República, Lenín Moreno, la misma que, según dijo, aún no ha sido respondida