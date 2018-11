Caso "Alvarado": Sistema y dispositivo de vigilancia electrónica no tuvieron fallas, garantiza CEIEC

Además, su gerente general, Adriano Wang Fei, indicó que Ministerio de Justicia adeuda USD$3 millones Adriano Wang Fei, gerente de la empresa CEIEC, proveedora de los dispositivos electrónicos al Ministerio de Justicia, y su director tecnológico, Juan Carlos Jiménez, reiteraron que, tanto el sistema como el producto, no tuvieron fallas, refiriéndose a la fuga del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado.

“Nosotros somos una empresa pública del gobierno chino y firmamos un contrato con el Ministerio de Justicia de Ecuador, en 2016”, detalló. En ese sentido, aclaró que no son grilletes, sino dispositivos de vigilancia electrónica, cuyo objetivo es, precisamente, la vigilancia electrónica para localizar y reportar el estado del dispositivo.

Wang Fei indicó que, en el caso de Fernando Alvarado, acudieron a verificar el sistema y puede conformar que, tanto el equipo como el sistema, funcionaban perfectamente y no presentaban ninguna falla. “Tecnológicamente, podemos decir que no han tenido ninguna falla”.

Juan Carlos Jiménez, precisó en cambio, que la diferencia entre grillete y dispositivo debe estar presente, tomando en cuenta que el primero ancla a una persona a un determinado sitio y restringe su movilidad. Pero CEIEC fue contratada para proveer dispositivos de geoposicionamiento, posterior a lo cual se tomó el nombre de dispositivo de vigilancia electrónica. “Hay 245 alertas en el caso específico del señor Alvarado”, añadió.

Wang Fei reiteró que como empresa proveedora, les corresponde la parte tecnológica, por lo que insistió en que no se tuvo fallas. A lo que Jiménez acotó que fueron contratados para proveer una plataforma tecnológica que monitoree a dichos dispositivos. “Las alertas se envían al sistema del Ministerio de Justicia que tiene ciertas áreas físicas que trabajan dentro del ECU-911”.

“Una vez que un operador revisa las alertas y el comportamiento de 2.400 personas, con los dispositivos, el qué hicieron con esas alertas no lo podemos contestar nosotros. Hay protocolos en los cuales nosotros no intervenimos. No somos la empresa que está haciendo el monitoreo, sino a la que se contrató para proveer una plataforma para que se realice ese monitoreo”, recalcó.

El Gerente de CEIEC enfatizó que lo que pueden garantizar como empresa es que los dispositivos y el sistema, tecnológicamente, funcionan, no tienen fallas y emiten las respectivas alertas.

Asimismo, comentó que, hasta el momento, el Estado le ha pagado el anticipo de US$9,5 millones por el sistema y los dispositivos, pero que adeuda aún USD$3 millones. “Parece que hay una dificultad económica, de algún trámite que no se ha cumplido dentro del Ministerio de Justicia y de Finanzas”. Según Wang, el plazo para que se cancele este dinero venció en febrero del 2018.

(JPM)

Fuente: Teleamazonas

Ecuadorinmediato.com