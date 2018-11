Aceptan a trámite apelación contra resolución en caso Assange

Carlos Poveda denuncia que su defensa no ha tenido contacto con el australiano El abogado del fundador de WikiLeaks, Carlos Poveda, informó que se aceptó a trámite la apelación contra la resolución que negó la acción de protección a favor de Julia Assange. Según dijo, el pedido será revisado por un Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha.

El pasado 29 de octubre, la jueza Unidad Civil de Pichincha, Karina Martínez, rechazó el pedido de acción de protección solicitada por Assange en contra del Estado ecuatoriano por la imposición de un protocolo especial que regula su estancia en la Embajada de Ecuador en Londres, Reino Unido.

El abogado de Assange informó, este martes, según publicó El Universo, que el pedido para que se revise esa resolución ha sido aceptado a trámite, por lo que un Tribunal de la Corte Provincial de Pichincha conocerá el caso.

"Estamos pendientes de la apelación y vemos que debemos fundamentar precisamente para confrontar la apelación en la Corte Provincial (de Pichincha) y no hemos podido tener ningún tipo de contacto (con Assange). Antes no lo teníamos y ahora peor, porque los abogados tanto ingleses como españoles no han podido ingresar", dijo Poveda.

Según la defensa de Assange, la próxima semana ya podría darse la audiencia de apelación que han solicitado.

En su intervención, durante la audiencia de la semana pasada, Assange acusó a las autoridades ecuatorianas de iniciar una campaña de desprestigio en su contra para dar fin con su asilo.

Con información de El Universo y Ecuadorinmediato

