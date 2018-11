LA GACETA (Cotopaxi) Mama Negra reconoce la existencia de algunas falencias en el desarrollo de la comparsa

Sábado pasado se realizó desfile por calles de la ciudad de Latacunga Entre los errores detectados del desfile de la capitanía, el pasado sábado, estuvieron los continuos cortes en varios tramos del recorrido, a ello se suma que los guiadores no cumplieron a cabalidad con su trabajo de coordinar el desarrollo de la comparsa y que algunos de ellos antes de concluir la fiesta estuvieron tomando, la Policía no cumplió el papel que hubiéramos querido, señaló Marco Herrera.

El pasado sábado 3 de noviembre del año en curso, por las calles de la ciudad de Latacunga, se desarrolló la comparsa de la Mama Negra 2018, a la que se dieron cita miles de personas entre propios y extraños, actividad que se cumplió como parte de los 198 años de vida independentista de la ciudad.

Marco Herrera, Mama Negra 2018, en diálogo con los medios de comunicación, dijo sentirse muy contento a pesar de algunas falencias detectadas dentro de la fiesta, por ello esperan haber cumplido con las expectativas de la gente, personalmente como personaje principal me siento agradecido de un ser supremo que me dio la vida y segundo a la virgen de La Merced.

Aseveró que como Mama Negra cumplió con el compromiso adquirido, con el número de comparsas, además contó con propios coordinadores para que ayuden en el avance de las delegaciones, por lo tanto la ciudadanía será quien juzgue la participación del personaje principal.

El Mama Negra, reconoció que dentro de las falencias detectadas en la comparsa están los constantes cortes en el avance de las delegaciones, hecho que generó que los visitantes se tomen las calles y en ciertos tramos impidió que los séquitos puedan bailar, aseguró que existió el pedido al guiador Marcelo Mogro, para que ayuden a coordinador de mejor forma el desarrollo de las comparsas, actividad que no lo observe dentro del grupo de comparsas de la Mama Negra; aseveró que al final de la comparsa observó a algunos guiadores tomando, un poco ebrios, asimismo dijo que la Policía Nacional no realizó el papel que hubiéramos querido, es decir que se convierta en un ente activo dentro de las comparsas, evitando que la gente no se aglomere en la calzada por donde va a pasar las delegaciones participantes.

Herrera, señaló que los latacungueños salieron a admirar y a vivir la fiesta, hecho que no ocurrió con los ciudadanos de fuera quienes sí exageraron en el consumo del licor, generando todo un problema en las calles por donde hacen su paso los personajes.

Respecto al recorrido de la comparsa de la Mama Negra, expresó que los personajes concluyeron la fiesta tranquilos, aseveró que el recorrido de 3.9 kilómetros permite que los miles de visitantes se ubiquen a lo largo de los cerca de cuatro kilómetros, además su paso por el Centro Histórico lo convierte a la fiesta en una tradición.