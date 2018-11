CRÓNICA (Loja) Piedad Pineda habló de su salida del ARE

"En mayo de 2019 dejaré el mando al nuevo Alcalde", dijo La actual alcaldesa de Loja, Piedad Pineda, quien asumió funciones en julio de 2018, tras el proceso de revocatoria del exalcalde José Bolívar Castillo, mencionó que en mayo de 2019 entregará el mando a la nueva autoridad electa en elección popular y ya no seguirá en la política.

Alcaldesa futuro

“Una vez que termine con mi mandato, me dedicaré a mi vida personal. Yo soy una maestra jubilada y esto de la Alcaldía me tocó asumir funciones no porque yo lo pedí. Simplemente en mayo de 2019 dejaré el mando al nuevo Alcalde”, dijo.

Pineda en el 2014 ganó las elecciones como concejal por el movimiento Acción Regional por la Equidad (ARE) junto a Wilmer Villamagua y Darío Jaramillo. “Era afiliada al ARE, ahora ya no soy. Me he desafiliado y estoy simplemente de forma independiente”, alegó. No dio fechas exactas de cuando salió del partido, pero aseguró que fue hace algún tiempo.

Trabajos Alcaldía

La autoridad enfatizó que el trabajo en la municipalidad continúa con normalidad, pese al déficit económico que sobrepasa los $12 millones. Por ejemplo, el proyecto de Regeneración Urbana tiene un nuevo director, quien trabajará en la solución de los problemas internos de edificación.

“Habido pequeñas falencias detectadas a la hora del soterramiento de los cables de energía eléctrica y telecomunicaciones, principalmente”, alegó.

Descartó que los pagos por construcción del proyecto se empiecen a cobrar desde enero de 2019, considerando que recién desde esa fecha se restituyen las labores, debido a que ahora están paralizadas. Tampoco habló de una fecha de inauguración.