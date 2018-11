Medidas de Jueza Sylvia Sánchez son exageradas e injustificadas, señalan abogados de procesados en Caso SECOM

Juristas afirman que el tema se tornó político y debido a eso buscan inculpar a funcionarios que tenían mandos medios Gabriela Obando, abogada de Vanessa Salgado y Carlos Soria, abogado de Javier Lemos, ex funcionarios de la Secretaría Nacional de Comunicación (SECOM) se refirieron a las medidas dictadas por la Jueza Nacional, Sylvia Sánchez en contra de sus defendidos y las calificaron como exageradas e injustificadas, debido a que este tipo de precauciones se deben dictar en última instancia y no como una medida sustitutiva. Además, señalaron que ambos están vinculados por errores administrativos dispuestos por quienes estaban al frente de esta entidad en ese entonces.

Gabriela Obando manifestó que este tema se convirtió en una persecución política que hace que las autoridades competentes no respondan a la justicia, sino a una supuesta alarma social, ya que, la prisión preventiva debía ser tomada como una última medida y las personas procesadas debían ser tratadas como se trató a Fernando Alvarado, por el principio de igualdad: “El hecho de que Fernando Alvarado se haya quitado el grillete no significa que todos hagan eso, por eso se debe recordar que la prisión preventiva es la máxima medida que se podía admitir, por eso es un error de la Fiscalía haberlos vinculado, porque es un tema netamente administrativo y lo tratan de vincular con una responsabilidad penal”.

La abogada explicó que Salgado era una funcionaria de recursos humanos que siguió órdenes de su jerárquico superior, que en ese entonces fue el Subsecretario de Comunicación, Pablo Yánez y pidió que contraten a un camarógrafo para hacer coberturas en Loja: “La Fiscalía se inventa cargos, porque establece que para contratarlo debía tener un título superior, pero no era necesario tener un título de tercer nivel para esta contratación, porque la Ley no lo ponía como requisito. Ella firmó un acto administrativo que no causa efectos jurídicos y ella era subrogante, pues solo estuvo 13 días en esas funciones”.

Por su parte, Carlos Soria, abogado de Javier Lemos, se mostró indignado por las medidas dictadas por la Jueza Sylvia Sánchez y explicó que se privó de la libertad a una persona completamente inocente; ya que, se lo vincula por un tema administrativo, un convenio de pago por una consultoría que consta en el expediente de la SECOM: “En el periodo que estuvo como Coordinador General Administrativo Financiero tuvo la disposición de emitir esta orden de pago, es decir, él no autorizó esta contratación, él no recibió estos productos, él no realizó ningún pago, lo único que hizo fue respetar una disposición de sus superiores, el Subsecretario de la SECOM, Pablo Yánez”.

Además, resaltó que la defensa se enteró de este proceso en el momento que la Contraloría lo llama a rendir versión, pero respetaron todos los procesos e investigaciones y aun así se dictó prisión en su contra: “Siempre hemos prestado las facilidades en investigación, él fue el único que estuvo presente en todas las audiencias, por eso, subrayamos que la jueza no tenía por qué dictar este tipo de medidas”.

Obando en cambio afirmó que buscarán que su defendida consiga la condición de asilada política; ya que, se ha demostrado su condición de víctima y que no tiene las garantías para defenderse en libertad: “Vamos a realizar una apelación el día miércoles, porque necesitamos que se revise su caso, mientras tanto estamos buscando un asilo para ella y que se demuestre su condición de víctima”.

Para concluir, Carlos Soria confirmó que Javier Lemos está cumpliendo las medidas dictadas por la Jueza en el Centro de detención del Inca, esto, a pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos establece que la prisión preventiva como la última razón para que una persona se privada de su libertad: “Expusimos todos estos argumentos y a la jueza no le importó, la verdad nunca me esperé una decisión así de una Jueza Nacional, que es el más alto grado de la magistratura en el país”.

(PF)

Fuente: Platinum