Asambleísta Mae Montaño presentó pruebas de cargo en contra de exprocurador Diego García

Legisladora llegó con más de 5 cajas de pruebas y documentos para sustentar este caso Mae Montaño, asambleísta independiente presentó la tarde de este lunes 05 de noviembre de 2018, las pruebas de cargo en contra del ex procurador Diego García ante Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional para sustentar el juicio político en su contra. La asambleísta llegó con más de 5 cajas de pruebas y documentos que sustentan 5 causales para su censura, entre ellos estarían un supuesto favorecimiento a ODERECHT y negligencia manifiesta en la audiencia contra el ex vicepresidente Jorge Glas.

Montaño llegó con más de 5 cajas de pruebas en contra del ex procurador Diego García, entre las cuales estarían que el ex funcionario habría favorecido a ODERECHT y habría mostrado negligencia manifiesta en el caso contra Jorge Glas: “Este es un día importante en la lucha contra la impunidad, hemos traído suficientes pruebas para demostrar el incumplimiento de funciones del ex procurador Diego García, con 5 cargos puntuales en esta entrega”.

De la misma manera, indicó que en el tiempo que García estuvo al frente de la Procuraduría General del Estado incumplió varias de sus obligaciones y existieron múltiples irregularidades: “Estamos convencidos que en su tiempo de ejercicio incumplió con sus funciones de representación judicial y patrocinio del Estado, se arrogó funciones, hizo una farra con recursos públicos, contrató a empresas para promoción y proselitismo. Por eso es importante que los integrantes de la Comisión de Fiscalización tengan pruebas suficientes para censurarlo”.

Por su parte, Diego García habría señalado que el juicio político en este caso es inconstitucional; ya que, las acusaciones a las que se hacen referencia no serían admitidas porque este tipo de censura se la realiza hasta un año después de dejar el cargo y él estuvo por dos periodos consecutivos, en ese sentido, explica que el proceso no podría continuar. A pesar de esto, se espera que en los próximos 15 días sea convocado ante la Comisión de Fiscalización para presentar sus pruebas de descargo.

(PF)

Fuente: Sonorama