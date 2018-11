Íñigo Salvador: "Assange solo tiene dos opciones: se queda confinado y respeta el protocolo o se entrega al Gobierno británico"

Procurador también informó que Ecuador no puede garantizar que Gobierno británico no extradite a activista Íñigo Salvador, Procurador General del Estado, habló sobre la situación del activista australiano, Julian Assange y explicó que de momento únicamente le quedan dos opciones: someterse al protocolo de estadía emitido por la Cancillería ecuatoriana o entregarse a la justicia británica para afrontar una pena de hasta 6 meses en prisión y una posible multa. De la misma manera, informó que Ecuador ya ha realizado varias gestiones para refutar la sentencia en el Caso Chevron.

Salvador señaló que las alternativas para Julian Assange se han reducido considerablemente y al momento tiene dos opciones, o se queda confinado en la Embajada ecuatoriana en Londres y acata el protocolo de comportamiento que le fue entregado o se entrega a la justicia británica para ser juzgado: “Si se queda en la Embajada indefinidamente se tiene que atener al protocolo de estadía emitido por la Cancillería pero si se entrega a la justicia británica enfrentaría una pena de 3 o 6 meses y una multa, pero no sería extraditado a un país donde peligra su vida”.

De la misma manera, indicó que Ecuador no puede intervenir en las decisiones que toma el Gobierno británico, pero que ha hecho todo lo posible por garantizar que no sea extraditado a un país en el que su vida peligre: “Ecuador no puede negociar los términos de a qué país entregarle y a qué país no entregarle, no es una contradicción sino son las opciones que maneja Assange. Además, se debe recordar que el Gobierno Británico tiene separación de poderes, las relaciones que tiene el Estado son con el Ministerio de Relaciones Exteriores y es poco lo que ellos pueden hacer”.

El Procurador señaló que también se ha pedido que los gastos del Gobierno para mantener asilado al fundador de WikiLeaks sean han auditados, porque considera que su figura fue utilizada políticamente por el Gobierno anterior: “Creo que los gastos del señor Assange deben ser auditados, debe haber una política de absoluta transparencia y establecer las responsabilidades que sean necesarias. Creo que Correa utilizó la figura de Assange como una especie de comodín en los foros internacionales para explicar que se garantizaba la libertad de expresión en Ecuador”:

Para concluir su intervención, Íñigo Salvador se refirió a las acciones que ha implementado el Estado en el laudo con Chevron y señaló que solicitar la nulidad del juicio podría tardar hasta dos años: “Hemos presentado una solicitud de interpretación para que aclare algunas cosas que no están claras, esperamos una respuesta del tribunal para fines del mes de noviembre, hemos iniciado la preparación del escrito en donde se demanda la nulidad de este fallo en las Cortes Holandesas”.

(PF)

Fuente: Ecuador TV – Telediario