Educación, cultura y sistema de transporte eficiente, entre ejes de Daniela Chacón para Alcaldía de Quito

"Debemos recuperar nuestros valores como ciudadanos. Nos hemos convertido en una ciudad muy agresiva y nos falta sentido de pertenencia", expresó La pre candidata a la alcaldía de Quito, Daniela Chacón, mencionó que la diversidad de pre candidatos es un reflejo de la necesidad de encontrar nuevos liderazgos, así como buscar opciones para salir de la crisis en la que está actualmente la ciudad. Informó que su gestión se centrará, entre otras cosas, en mejorar la prestación de los servicios de atención al ciudadano; la educación y cultura y un sistema de transporte que se armonice con el Metro para que sea eficiente.

Sostuvo que más del 70% de los quiteños no ha decidido su voto. “El escenario político está abierto. Creo que si la política lamentablemente no nos ofrece resultados, lo estamos viviendo. Eso no quiere decir que no haya la posibilidad de presentar propuestas y opciones que devuelvan la ilusión a la ciudadanía de lo que debe ser la política y esa es la política que nosotros tenemos”, afirmó.

Considera que se debe mejorar la gestión del Municipio, “ya no siquiera la provisión de servicios básicos como recolección de basura como las obras públicas se están haciendo de manera adecuada y además costos razonables. Las empresas como la de pasajeros, EMASEO y la de obras públicas deben ser las claves para sacar adelante”.

Otro tema, dijo, es en la prestación de los servicios de atención al ciudadano. Como ejemplo, expuso que habitantes de Carcelén tuvieron que pasar 3 años y 18 mesas de trabajo para lograr que los baños públicos se abran. “La eficiencia debe ser un elemento clave”, afirmó

De igual forma, resaltó que se centrará en la educación y cultura. “Debemos recuperar nuestros valores como ciudadanos. Nos hemos convertido en una ciudad muy agresiva y nos falta sentido de pertenencia”, expresó.

Con respecto al Metro, Chacón indicó que es importante y tiene la posibilidad de transformar la movilidad, pero, cuestionó, “no se trata solo de poner un tren a andar, sino de generar un sistema de transporte que lo alimente y se armonice con el metro”.

Considera que se vienen muchos retos y por ello, dijo, la ciudadanía debe demandar debates para poner sobre la mesa diferentes temas que atañen a la capital.

Por último, indicó que tras 10 meses de haber declarado en emergencia se hace la compara de vehículos para la recolección de basura. Sin embargo, indicó que hay cuestionamientos sobre el contrato por encontrar varios elementos irregulares. “El contrato incluye la gestión del mantenimiento de los camiones por cerca de 58 millones para 5 años”, precisó.

Fuente: Sonorama, EcuadorInmediato