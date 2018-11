Asambleísta Vallejo: "Yo no soy Norma la recaudadora ni Norma la encubridora, siempre he actuado con honradez y honestidad"

Legisladora rechaza acusaciones en su contra y su posible destitución Norma Vallejo, asambleísta de Alianza PAIS, involucrada en el caso de ‘diezmos’ en el interior de la Asamblea Nacional, habló acerca de la recomendación de la Comisión Multipartidista sobre su destitución, por presuntamente haber gestionado cargos públicos. Ante esto, explicó que su accionar en la Legislatura siempre ha sido honesto y lo que han hecho con ella es un linchamiento mediático sin ninguna prueba, dañando así su imagen y la de su familia.

Vallejo explicó que la Comisión que se encontraba realizando las investigaciones en su contra no actuó con ética; ya que, el Presidente de la Comisión entregó un informe borrador sin estar aprobado y no se incluyó la aclaración de sus asesores: “Fue evidente que los asesores aclararon como fueron las cosas, pero, lamentablemente no se procedieron con todas las diligencias que se debían llevar adelante. Presenté requerimientos que no se procesaron para poder presentarme ante esta Comisión y aclarar todo lo que ocurrió”.

De la misma manera, informó que la investigación no solo se lleva en el interior de la Asamblea, sino que la Fiscalía ya está actuando y verificando sus cuentas, bienes y activos: “Hay que aclarar que quien está haciendo la investigación es la Fiscalía y se tienen que presentar todas las pruebas de cargo y de descargo, esto tiene que ser comprobado con documentación y con todas las investigaciones necesarias, en la UAFE, en el SRI y varias instituciones”.

En cuanto a los motivos que respaldan su posible destitución, la legisladora manifestó que la Comisión incluyó una versión sobre una supuesta gestión de cargos públicos para una persona que trabajó en su despacho y eso no ha sido probado: “Dicen que le había ofrecido un cargo público en el IESS para que salga de mi despacho, lo que es falso. Además, no se ha probado la gestión de un nombramiento en un cargo público y he solicitado al Ministerio de Trabajo que se pida una certificación a las instituciones a las cuales supuestamente he gestionado un cargo público”.

La asambleísta también explicó que todas las pruebas que tiene sobre los verdaderos responsables de estas irregularidades en la Asamblea serán presentadas a su debido tiempo y respetando todos los procesos: “Yo voy a proceder con responsabilidad y con ética, no voy a hacer lo mismo que hicieron conmigo, un linchamiento mediático sin prueba alguna, dañaron mi imagen y la de mi familia, no voy a actuar de la misma manera, estoy procesando todas las pruebas en las instituciones que correspondan y en el momento que sean saldrán a la luz todo lo que he afirmado”.

Para concluir su intervención, Norma Vallejo ratificó su inocencia y señaló que nunca ofreció ningún cargo público a nadie y que ese no es motivo suficiente para cesarla; ya que, se debería probar su ‘gestión’ para adjudicar este puesto, lo cual no han podido realizar: “Yo no soy Norma la recaudadora ni Norma la encubridora, siempre he actuado con honradez y honestidad. Nunca he ofrecido ningún cargo público y para cesarme se debe demostrar que Norma Vallejo ha gestionado un cargo público”.

Fuente: Contacto Directo – Ecuavisa