Mejores 40 equipos de Ecuador estuvieron en segunda edición del torneo E-sports Celerity

Celerity, la fibra óptica de PuntoNet, entregó aproximadamente USD$50 mil dólares valorados en premios En días pasados se llevó a cabo en Quito la 2da Edición del Torneo E-Sports Celerity, el único espacio del país que reúne a los mejores equipos de juegos en línea. El primer lugar en FIFA se lo llevó Alexis Díaz, el equipo campeón de Counter Strike fue Make it Happen, el primer lugar de Dota2 se lo llevó Acces Gaming, y los vencedores de League of Legends fueron Byakko MY.