Mauricio Alarcón: Proceso de designación del CNE "es cualquier cosa menos un concurso"

"Cuando circulaba un lista de los 31 postulantes, resulta que quienes tenían pocos o ningún mérito forman parte de los 14 y los que tenían bastante méritos quedan fuera de la lista", criticó El Director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón, manifestó que se debe dejar de llamar concurso al proceso de designación de nuevos miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE). Señaló que pese a ser un proceso, con etapas y basado en una norma, "está a merced del criterio del poderoso de turno" y en función de eso se verán los resultados. "Es cualquier cosa menos un concurso, no se ha calificado méritos, no se ha establecido una prueba de conocimientos.", lamentó al precisar que "ahora pasamos al reparto de otros partidos políticos".

Explicó que para integrar el Consejo Nacional Electoral (CNE) debe ser un concurso de mérito y oposición, pero el actual proceso que se lleva a cabo no cumple con ello.

“Cuando los ecuatorianos votaron por un cambio, lo hicieron pensando en que iba a cambiar. No que el poder va a pasar de las manos de uno, a las manos de otro”, cuestionó.

Considera que los encargos no tienen “asidero alguno”, tanto en el CNE como en los otros organismos. Señaló que cualquier ciudadano mayor de edad puede formar parte del CNE y reiteró que debe ser mediante concurso público.

Ahora, lamentó que Julio César Trujillo, titular del Consejo transitorio, “ha resuelto que tres de los 5 miembros pertenezcan a partidos políticos y 2 a organizaciones de la sociedad civil”. Alarcón cuestionó que se decía que el problema era que ciertas instancias estén en las manos de amigos del anterior Gobierno, “pero ahora pasamos al reparto de otros partidos políticos”.

Recordó que no consta en ninguna norma vigente “el reparto a los partidos políticos”. Recalcó que no están cuestionando nombres, sino que piden transparencia de los 14 postulantes que están en las etapas finales. “Cuando circulaba un lista de los 31 postulantes que pasaron, resulta que quienes tenían pocos o ningún mérito forman parte de los 14 y los que tenían bastante méritos quedan fuera de la lista”, acotó.

Mencionó que hace dos semanas hicieron un pedido formal para que se les entregue los criterios de evaluación y las razones de por qué los 14 postulantes están ahí para poder llevar adelante una impugnación.

Considera que se debe dejar de llamar un concurso este proceso de designación de nuevos miembros del CNE. “Es un proceso, hay etapas, está basado en una norma, pero está a merced del criterio del poderoso de turno y en función de eso veremos los resultados. Es cualquier cosa menos un concurso, no se ha calificado méritos, no se ha establecido una prueba de conocimientos. Veamos qué pasa con las impugnaciones”, criticó.

En el caso de que alguien quiera demandar el proceso, dijo, no hay Corte Constitucional. “Ya se cumplieron los 60 días de vacancia constitucional. Ecuador no está para vivir más experimentos”, acotó.

Sostuvo que, hasta el momento, no entienden la lógica sobre los encargos o los que no se dieron en las instituciones. “En algunos casos se hace designación de funcionarios de la misma institución, como en la Superintendencia de Control del Poder de Mercado; en otros casos, hacen un encargo por fuera de la institución, como la Defensora del Pueblo que no era parte de la Defensoría.

Alarcón indicó que lo preocupante de estos procesos son las demandas a nivel internacional.

