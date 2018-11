Gobierno adopta protocolo para proteger a menores venezolanos en situación de movilidad humana

Entre 2014 y 2018, ingresaron al Ecuador más de 1’ 200.000 venezolanos La Cancillería, el MIES y el Ministerio del Interior, representados por sus viceministros, Santiago Chávez, María Soledad Vela y Andrés de la Vega, respectivamente, firmaron hoy el "Procedimiento de atención para niños, niñas, adolescentes y sus familias en el contexto de movilidad humana en Ecuador"

El documento que cuenta con el aporte de la Unicef, reforzará el tratamiento prioritario y preferente que el Estado ecuatoriano reconoce a los niños, niñas, adolescentes en movilidad humana y a sus familias, y es particularmente relevante para atender el flujo migratorio que ingresa al Ecuador desde meses atrás, proveniente de Venezuela.

Al evento que se cumplió en el Palacio de Najas, asistieron como testigos, la ministra Berenice Cordero y el canciller José Valencia. Además, la directora Regional de Unicef, María Cristina Perceval, junto a los representantes de Unicef de Ecuador, Joaquín González y de Naciones Unidas, Arnaud Peral.

El protocolo se suscribió dentro del Convenio Marco de Cooperación Interinstitucional adoptado por los tres ministerios el pasado 1 de octubre, que vela por el respeto, la garantía y la protección de los derechos humanos de los ciudadanos extranjeros y especialmente de los niños, niñas y adolescentes, y otras personas vulnerables.

Este instrumento ratifica el compromiso de las tres instituciones de promover una migración ordenada, regular y segura, que prevenga, controle y sancione delitos como la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes, con un énfasis dar protección a los individuos más vulnerables.

Valencia reiteró el agradecimiento a la Unicef en la consecución de este objetivo. “Su apoyo ha sido clave para avanzar en la preparación del protocolo dirigido y orientado a enfrentar situaciones de vulnerabilidad que pueden afectar a los niños, niñas y adolescentes y sus familias. Es un protocolo centrado en la perspectiva de derechos humanos de la niñez, guiado por las normas del derecho internacional y las convenciones internacionales”. Aseguró que es la voluntad política del Estado ecuatoriano por atender de manera particular a los niños extranjeros, especialmente a los venezolanos que requieran de protección.

Por su parte Perceval ratificó su apoyo al Ecuador. “Como Naciones Unidas y Unicef estamos agradecidos, comprometidos y conmovidos”, dijo al resaltar que le hecho de formalizar una práctica de protección a niños niñas y adolescentes en situación de movilidad es un estímulo para pensar que la II reunión regional de Quito será la voz de Ecuador la que lleve a todos los estados a seguir el ejemplo.

“El camino es el interés superior del niño, no criminalizar la migración, la no separación de las familias, la no judicialización. El horizonte es que los derechos humanos son para cada niño y en cada lugar”.

La representante Regional de Unicef mencionó que al concluir el 2018 alrededor de 320.000 ciudadanos venezolanos habitarán el país, de los cuales 64.000 son niños, niñas y adolescentes.

“Este protocolo lo que hace es afirmar la disposición del estado ecuatoriano para asegurar de manera prioritaria los derechos de los niños, niñas y adolescentes en situaciones de movilidad humana” agregó la ministra Cordero, al tiempo de reconocer la vocación del gobierno de de asegurar los derechos de los menores en el país, que no es distinta a los connacionales.

Se calcula que actualmente los niños, niñas y adolescentes son un 20% del total de ciudadanos venezolanos que han migrado al Ecuador en meses recientes. Entre 2014 y 2018, ingresaron más de 1’ 200.000 venezolanos, de los cuales 230 a 250 mil personas permanecen en el país al 31 de octubre pasado. Además, se han otorgado más de 97.000 visados a peticionarios de ese país.

Fuente: Cancillería del Ecuador