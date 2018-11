Denuncian que quieren poner TV en celda de Jorge Glas "con intención de manipular el hecho y afirmar que goza de privilegios"

Alimentación especial es falso, aseguran y añaden: "Pasa encerrado en su celda, ya que no le permiten la libre movilidad dentro de la cárcel" Desde la cuenta oficial de Twitter del ex Vicepresidente de la República, Jorge Glas, manejada por sus amigos, afirman que lo dicho por el consejero presidencial Santiago Cuesta sobre las condiciones en la cárcel de Latacunga es falso. Denuncian, además, que se pretende colocar una televisión en la celda del ex Segundo Mandatario "con la única intención de manipular el hecho y afirmar que goza de privilegios que no ha solicitado y muchos menos aceptado".