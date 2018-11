Internautas calificaron como guerrilla digital supuesta campaña de Ministros a favor de Presidente Moreno

Ministros, Secretarios, Consejeros y funcionarios protagonizaron debates en redes sociales con varios usuarios para resaltar el trabajo del actual Gobierno Por medio de redes sociales, varios Ministros, Secretarios y funcionarios de Estado iniciaron un debate en contra de los usuarios, para defender el Gobierno del Presidente Lenín Moreno y anunciar que continuarán trabajando en su lucha contra la corrupción. Varios internautas cuestionaron estas acciones y calificaron como ‘operaciones de guerrilla digital’ que buscan mejorar la imagen del Primer Mandatario y su Gabinete.

Raúl Ledesma, Ministro de Trabajo, en su cuenta de Twitter manifestó que gracias a la gestión del Presidente Moreno se ha logrado recuperar el empleo digno y la esperanza para todos los ecuatorianos: “El Gobierno del Presidente Lenín Moreno con hechos ha devuelto la esperanza a todos. La lealtad es con los 17 millones de ecuatorianos, con la esperanza de mejores días, con la generación de empleo digno, que otros se robaron y hoy lo estamos recuperando”.

Aurelio Hidalgo, Ministro de Transporte y Obras Públicas, se sumó a esta iniciativa y aplaudió la decisión del Gobierno Nacional para combatir la corrupción en todos los niveles: “Señor Presidente, su labor y decisión para combatir la corrupción es un ejemplo para todos, en Ecuador y en toda Latinoamérica. Mi respaldo total, su amigo”.

De igual forma, Xavier Lazo Guerrero, Ministro de Agricultura, indicó que la labor que están cumpliendo como Secretarios de Estado es volver a unir a los ecuatorianos y devolverles lo que les fue arrebatado: “Somos parte de un Gobierno que trabaja por TODOS los ecuatorianos, no se trata de dividir, sino de volvernos a unir. La labor que tenemos juntos es devolverle al país lo que le fue arrebatado: la esperanza, la fe y la confianza. Esta es la noble tarea que usted lidera Señor Presidente”.

Andrea Sotomayor, Secretaria del Deporte, por su parte señaló que esta lucha contra la corrupción no significa solapar a ningún ex funcionario ni amigo, sino ser transparente y denunciar todo tipo de irregularidades: “La lucha contra la corrupción no tiene particularidades ni admite lealtades malentendidas. Lealtad no es obsecuencia. Lealtad no es sumisión al capo, ni defensa al amigo vivaracho. Vamos a seguir combatiendo esta plaga provocada por la ambición voraz de dinero y de poder”.

Mauro Intriago Legarda, Viceministro de Electricidad, en cambio cuestionó a sus predecesores y explicó que en los últimos años se instauró la política del sobreprecio para obras sobredimensionadas: “Señores trolles: los traidores a la Patria instauraron el sobreprecio en obras sobredimensionadas. Todo se descubre y todos pagarán”.

Además, Santiago Cuesta, Consejero Presidencial, manifestó que continuará apoyando al Presidente Moreno y denunciando latrocinios cometidos por exautoridades: “Si denominar traidor a quien denuncia los latrocinios cometidos por un reo convicto como Glas es traidor a la Patria, QUE VIVA ESA CLASE DE TRAIDORES. Yo voté y seguiré apoyando al Presidente Moreno”.

(PF)

Fuente: Twitter