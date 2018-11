Petroecuador importará 3´120.000 barriles de Nafta de Alto Octano Ron 93

Empresa ganadora ofertó un diferencial de +9,39 dólares por barril, que es usada para la mezcla en la elaboración de gasolina Extra Petroecuador adjudicó a la empresa Trafigura PTE. LTD., la importación de 3´120.000 barriles de Nafta de Alto Octano Ron 93. Las propuestas fueron recibidas y evaluadas el pasado 29 de octubre de 2018. Arribará al país en doce cargamentos y los primeros llegarán en dos ventanas, entre el 23 y el 25 de noviembre y el 27 y el 29 de noviembre de este año.

La empresa ganadora ofertó un diferencial de +9,39 USD/BL (más nueve dólares de los Estados Unidos de América con treinta y nueve centavos por barril).

De las 38 empresas invitadas para el concurso internacional, se recibieron 7 excusas y 11 ofertas de las empresas: Arkham S.A; Castleton Commodities Merchant Trading L.P, Glencore LTD, Gunvor S.A, Lukoil Panamericas, LLC., Trafigura PTE. LTD y Vitol INC.

El volumen ofertado de 3´120.000 barriles de Nafta de Alto Octano Ron 93 arribará al país en doce cargamentos de 260.000 barriles +/- 2% cada uno, los primeros llegarán en dos ventanas, entre el 23 y el 25 de noviembre y el 27 y el 29 de noviembre de 2018.

La Nafta de Alto Octano Ron 93 es usada para la mezcla en la elaboración de gasolina Extra, por lo que con esta importación, EP Petroecuador garantiza el abastecimiento de este derivado aproximadamente hasta el mes de abril de 2019.

Fuente: Petroecuador