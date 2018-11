LA HORA (Zamora) En Zamora buscan eliminar prejuicios, para cultivar mentes sanas

Invitan a prevenir las enfermedades mentales a través de consulta. Hay psicólogos en centros de salud de toda la provincia. uan R. de 15 años de edad, hace más de un año se encontraba experimentando su primera relación de pareja y luego por peleas con su novia, se realizó pequeñas cortaduras en sus extremidades superiores (muñecas) como un método para desahogar su tristeza.

El psicólogo no es de locos, al principio no quería ir porque pensé eso, pero con el tiempo me doy cuenta que es algo muy bueno, porque nos ayuda a superar nuestros problemas y estar conscientes de que mi actuar me estaba afectando y también a mi familia”, comentó.

En la actualidad estudia y menciona con seguridad que las terapias lo ayudaron a mejorar su autoestima. Además, se proyecta en cumplir uno de sus sueños que es desenvolverse en el área forense.

Datos

Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) se calcula que la depresión afecta a más de 300 millones de personas en el mundo, esta es considerada como un trastorno mental que, si no es tratado a tiempo y por los medios adecuados, puede llevar al suicidio tanto a hombres como a mujeres.

Con este antecedente el Ministerio de Salud Pública (MSP) implementa acciones a través de estrategias de calidad, promoción de salud e igualdad, trabajando en el acercamiento con la comunidad en temas de prevención y tratamiento de las diferentes patologías que afectan la salud mental, independientemente de rangos de edad, condiciones económicas, sociales y posiciones ideológicas.

Atención

Frente a estos problemas Víctor Castillo, psicólogo del Hospital Básico de la ciudad de Zumba, provincia de Zamora Chinchipe, dijo que acudir a recibir este tipo de servicios es de suma importancia ya que todas las personas en el desarrollo de sus actividades acumulan estrés debido a los conflictos o situaciones que transcurren en su vida, lo que en un futuro puede desencadenar en situaciones más graves.

Consulta

“Es importante que la persona logre identificar las causas de la depresión y comprender que esto no es una cuestión de capricho o de ganas, sino que es un trastorno mental”, recalcó el profesional.

Además, explicó que entre las acciones a tomar en cuenta para superar esta patología son iniciar con una aceptación de lo que está sucediendo, luego a través de psicoterapia y diferentes técnicas como el manejo de emociones, registro de pensamientos, relajación, manejo de habilidades sociales, lograr la resiliencia del paciente.

Por otro lado, también recalcó que no es un trabajo únicamente psicológico, sino también físico en donde se considera realizar actividades recreativas, tener una buena alimentación, acudir a grupos de apoyo y descansar lo necesario.

Espacios para crecer

Es importante para superar la depresión u otros trastornos relacionados con las emociones, poder fomentar espacios de interacción social. Actualmente la Dirección Distrital 19D03 Chinchipe-Palanda cuenta con 21 clubs de jóvenes, madres, mujeres embarazadas y adultos mayores.

En la provincia de Zamora Chinchipe existen 14 psicólogos que brindan atención en los cuatro Distritos, distribuidos uno para el Centro de Salud Zamora donde se brinda servicio de atención ambulatorio intensivo en casos de trastornos emocionales.

Mientras que tres laboran en el Hospital Julius Doepfner, uno en el Centro de Salud de Zumbi, uno en el Centro de Salud Tipo B Paquisha, uno en el Hospital Básico de Zumba, uno en el Centro de Salud Palanda, dos en el Centro de Salud Tipo A de Yantzaza, uno en el Centro de Salud Tipo B El Pangui y tres en el Hospital Básico de Yantzaza.

El único requisito es agendar una cita a través del 171 o acudir al puesto de salud más cercano para ser atendido por un médico general y luego ser referido al profesional. (GAM)

El dato

Para agendar una cita con el psicólogo en el centro de salud, se debe llamar al 171.

El dato

Entre los principales problemas detectados en esta provincia de la Amazonía figuran: la depresión, la ansiedad y consumo de estupefacientes.