ESMERALDAS NEWS (Esmeraldas) Oferta académica irregular en Esmeraldas

Asimismo, organismos advierten que títulos otorgados por instituciones que no estén acreditadas, no serán reconocidos por el ente rector de la política de educación superior

El Consejo de Educación Superior (CES) y la Secretaría de Educación Superior, Ciencia, Tecnología e Innovación (SENESCYT) como organismos de control del Sistema Nacional de Educación Superior, hacen un llamado a quienes tengan interés en cursar una carrera de pregrado o programa de postgrado, a que verifiquen la legitimidad de la oferta académica que se promueve en Esmeraldas.

Los organismos de control alertan a la comunidad de la provincia a que no se dejen engañar con ofertas de carreras de pregrado y programas de postgrado irregulares, que podrían representar una estafa académica. Asimismo, advierten que los títulos otorgados por instituciones que no estén acreditadas, no serán reconocidos por el ente rector de la política de educación superior.

Resulta importante señalar que la Ley Orgánica de Educación Superior (LOES), artículos 133, 134 y 209, establece que la oferta y ejecución de programas de educación superior es atribución exclusiva de las instituciones legalmente reconocidas y quienes incumplan con esta disposición serán civil y penalmente sancionados.

La ciudadanía deberá informarse únicamente a través de los canales oficiales. En esta línea, el Consejo de Educación Superior pone a disposición de la colectividad el correo electrónico:[email protected] para solventar cualquier tipo de inquietud al respecto.

Los organismos de control recomiendan, que previo a la elección de una carrera o programa de postgrado en una institución de educación superior, los interesados deberían tomar en cuenta las siguientes sugerencias:

· Buscar referencias sobre la institución en la que quieran estudiar.

· Revisar sus plataformas digitales y analizar su interacción en redes.

El CES y la SENESCYT continuarán velando por el bienestar y protección de los derechos de la comunidad universitaria de Esmeraldas y de todas las provincias, en busca de garantizar la calidad de la educación superior en el país.