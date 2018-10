"Jorge Glas ha experimentado calambres y mareos por 11vo día de huelga de hambre", advierte Parlamentaria Andina

Ex vicepresidente de la República no ha consumido alimento alguno La Parlamentaria Andina, Mireya Cárdenas, visitó al ex presidente Jorge Glas en la cárcel de Latacunga hoy, 31 de octubre del 2018 y constató el estado de salud del exmandatario. "Hoy, el día once de la huelga de hambre, Jorge Glas ha experimentado calambres y mareos, por lo que el médico de la prisión lo atendió".