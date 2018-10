Investigaciones contra ex procurador podrían configurar un peculado y llegar hasta la Fiscalía, advierte Mae Montaño

Comisión de Fiscalización se reunirá el próximo lunes 05 de noviembre para recibir pruebas de cago de la legisladora La asambleísta independiente, Mae Montaño, tiene previsto presentar sus pruebas de cargo para sustentar un juicio político en contra del ex Procurador General del Estado, Diego García, posterior a este feriado. Para esto, la Comisión Fiscalización se reunirá el próximo lunes a las 15h00 para recibir a la legisladora y escuchar los argumentos que sustentan su pedido como el incumplimiento de funciones asignadas por la Constitución y la Ley.

Montaño informó que después del feriado tiene previsto presentar sus pruebas de cargo y demostrar que el ex funcionario no cumplió de forma adecuada las funciones que tenía asignadas: “Nosotros hemos venido haciendo una investigación seria y hemos trabajado con profundidad porque sabemos que este no es un tema para jugar y hay elementos suficientes para que el ex procurador se censurado”.

Entre las pruebas que presentará la legisladora se encuentran que Diego García favoreció a ODEBRECHT y no a los intereses del país, que hubo negligencia el juicio en contra del ex vicepresidente Jorge Glas y otras más: “Algunos son claramente identificados como incumplimiento de funciones, algunos como negligencia en el cumplimiento de sus funciones y otros como una extralimitación en sus funciones”.

De la misma forma, indicó que toda su investigación podría configurar una denuncia por peculado y podría llegar hasta la Fiscalía General del Estado para que proceda con las investigaciones: “Presumimos que el mal manejo de fondos podrían configurar un peculado y llegar hasta la Fiscalía, pero es algo que tendrá que investigarse, lo primero es la censura en la Asamblea”.

(PF)

Fuente: Sonorama – Asamblea Nacional