Transportistas de Quito, en desacuerdo con alza de pasajes en USD$0.05 centavos

Esperan que cada año se incremente tarifa Los transportistas urbanos de Quito no están de acuerdo que el pasaje se incremente solo en cinco centavos, el próximo año, como anunció el Concejo Metropolitano, y piden la tarifa técnica de 42 centavos. Sin embargo, los usuarios en las calles opinan que la calidad del servicio no ha mejorado y no están de acuerdo con el aumento.