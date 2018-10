Pabel Muñoz: "Entidades financieras debieron ser multadas por cobros indebidos, sistema no beneficia al ciudadano" (AUDIO)

Audio Octubre 31-Pabel Muñoz



Legislador presentará proyecto de Ley para la Devolución de estos débitos no autorizados El asambleísta y presidente de la Comisión de Régimen Económico, Pabel Muñoz, se refirió a la denuncia sobre cobros indebidos por parte de entidades financieras a sus clientes y aseveró que estas deberían ser multadas. "Se tuvo que haber aplicado multas a los bancos, pero no vemos que eso haya sucedido".

Presentó un proyecto de Ley para la Devolución de Débitos Indebidos realizados por instituciones del Sistema Financiero Nacional. “En estos momentos ya no se puede hablar de si se habrían realizados estos descuentos, los hechos se dieron, hay gente a la que se está descontando recursos de sus cuentas sin que ellos hayan autorizado y ya se puede hablar de aproximadamente que tamaño de negocio es el que se tiene tras esta actividad”.

Recordó que tras la denuncia realizada por un comunicador de TC Televisión las denuncias sobre cobros indebidos se incrementaron en este último mes y esto demuestra que sí se ha incurrido en este tipo de acciones. “En este sentido lo que nosotros hemos podido detectar es que el sistema está hecho para el beneficio de las empresas y no para el ciudadano”.

“Presenté un proyecto para que, de oficio, la banca y estas empresas que descontaron este dinero de los clientes, tengan que devolver todo. El corazón de este medida es que se entreguen estos recurso y que quienes tengan que demostrar que ha habido una autorización de por medio, para la realización de los cobros, sea la banca y no el cliente. Se lo puede hacer, obviamente, estará respaldada, sin embrago, si no tiene esta capacidad tendrá que entregar de nuevo estos recursos al ciudadano”, añadió.

“El sistema está hecho para que el peso de la carga caiga sobre la persona y no sobre los bancos y estamos haciendo un giro importante en ese sentido. Si la banca estaba haciendo cobros indebidos debe devolver este dinero con intereses”. Comentó que este proyecto también incluye otras medidas como que no se pueda contratar servicios por medio de los cajeros automáticos.

“En ciertos casos cuando en algún momento alguien va a sacar dinero y mientras se espera el cajero le pregunta si quiere acceder a cualquier producto y muchas veces es así como se termina aceptando productos que no han sido explicados debidamente”.

Muñoz recordó que Ecuador sí tiene base legal que prohíbe lo que se ha estado haciendo, “es obvio que las entidades de control no han reaccionado adecuadamente y no pusieron las multas del caso. En lo que va del 2018 la banca ha devuelto cobros indebidos por USD$ 1 700 000 dólares. Esto quiere decir que se reconoció que hubo estos débitos sin autorización”

“Si la banca reconoció esto quiere decir que cayó en una infracción catalogada como grave por el Código Monetario Financiero. ¿Si se catalogó de esta forma, por qué las Superintendencias respectivas no pusieron las sanciones correspondientes?”. Muñoz mencionó que su iniciativa no entra en tema de sanciones debido a que ya existe la legislación.

“Manejamos otra línea de acción y estamos haciendo el control político para que los superintendentes nos digan que bancos fueron sancionados. En este caso debería haber multas. Lo que dice la ley es que si esto pudo haber pasado la multa debería ser hasta el 0,005 de los activos de la banca. Se tuvo que haber aplicado multas a los bancos pero no vemos que eso haya sucedido”.

El asambleísta señaló que se está haciendo un alcance a una normativa que ya existe. "Insisto, aquí el problema ha sido el no respeto e incumplimiento de la ley. Cuando alguien apertura una cuenta, le piden un conjunto de información (salario, teléfonos, dirección) y los bancos están prohibidos de vender esos datos. Pero lo que está pasando es que estos no están vendiendo estas bases, pero sí las están cediendo a estas empresas financieras”.

“Después de eso empezamos a recibir llamadas acosadoras donde nos proponen distintos productos, es decir, empezamos por el mal uso de las bases de datos”. Al referirse a las autoridades que están encargadas del control de estas empresas financieras y si serán llamados de nuevo a la Asamblea dijo, “el proceso de fiscalización no necesariamente puede derivar a un juicio político”.

“A veces da la sensación de que fiscalización no está completa si no se dan este tipo de medidas pero esto no es así. En esta tarea ya se hizo un avance y se pidió la comparecencia, en dos ocasiones, de diferentes superintendentes y tuvimos una buena predisposición para entregar la información necesaria”.

Aseveró que tras eso los legisladores pudieron dimensionar el problema y saber que se estaba dando. “No descarto que después se eleve el control y que derive un juicio político”.

“Por este proceso se van a desprender seguramente algunas otras acciones”. Muñoz indicó que varios legisladores han reaccionado ante este tema en diferentes aspectos como por ejemplo: el control de la no venta de las bases de datos, la inexistencia de sanciones, entre otros.

“El sistema está hecho para los bancos y las empresas, lo que pasa es que hay entidades que le piden a la banca que realice los cobros de sus servicios a los clientes. El banco lo que hace es debitar este dinero y pasa a un tercero. Eso también es susceptible de control político y más aún cuando hay entidades mercantiles que ofrecen seguros, que tienen accionistas que forman parte del Estado”.

Comentó que este tema también ha llegado a la Comisión de Derechos Colectivos por presunta limitación de la libertad de expresión en contra de Mauricio Ayora, periodista que denunció el caso. “Este ha sido un hecho que levantado varias aristas y no creo que los efectos ya se hayan terminado”, finalizado. (BGV)

Fuente: Ecuadorinmediato