Denuncian en Fiscalía a Ricardo Patiño por presunta instigación y terrorismo

Llamado a "resistencia combativa" genera proceso Por llamar a una "resistencia combativa", dirigentes del Consejo de Gobierno de Pueblos Indígenas de la Costa, denunciaron, ante la Fiscalía, al ex canciller e integrante de Revolución Ciudadana, Ricardo Patiño. Consideran que la ex autoridad habría incurrido en los presuntos delitos de instigación y terrorismo.

Durante la IV Convención Nacional en Latacunga del movimiento, Patiño llamó a una "resistencia combativa" en contra del gobierno del Presidente Lenín Moreno.

"Es necesario pasar a la ofensiva. Cambiamos las estrategias de resistencia pasiva y organizada a la resistencia combativa", enfatizó.

El fin de semana pasado, Patiño recalcó, durante la reunión, que “hay tiempo para cada cosa, no estábamos todavía preparados para poder hacer eso algunos meses atrás".

"Ahora, no es que todo está facilito, pero estamos en mejores condiciones. Vamos a pasar de actividades pacíficas a otras que van a ser reprimidas. Vamos a prepararnos para esa represión. No vamos a dar papaya tampoco, vamos a prepararnos para la represión porque tenemos que tomarnos las instituciones públicas, que cerrar los caminos, que acompañar a nuestro pueblo”, insistió.

Por el anuncio, Manuel Peñafiel, dirigente del Consejo de Gobierno de Pueblos Indígenas de la Costa presentó en la Fiscalía del Guayas una denuncia por presunta instigación y terrorismo contra Patiño, acompañado de una delegación indígenas y militantes de otras organizaciones sociales de Guayas

La denuncia se ampara en el artículo 363 del Código Orgánico Integral Penal (COIP) que sanciona con prisión de hasta 2 años a quien instigue a cometer un delito contra una persona o institución y no se la considere legalmente como copartícipe.

Ayer, Ricardo Patiño, en declaraciones para Ecuadorinmediato, explicó que su llamado a la "resistencia combativa" no significa caotizar el país. "No hemos hablado de paralizar los servicios públicos, lo que queremos es que el Gobierno no nos paralice", dijo el ex canciller del Ecuador y reprochó que el actual régimen quiere regalar a la empresa privada "lo que nosotros construimos".

Con información de La Hora y Ecuadorinmediato

(PAY)