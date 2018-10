ECUAVISA (Quito) Hermanos Bravo aseguran que no huirán de la justicia

"No tuve ninguna participación y no tuve ninguna injerencia en ningún tipo de contrato", sostuvo Marco Antonio Bravo Los hermanos Carlos y Marco Antonio Bravo, procesados por peculado se reunieron con la prensa por separado para informar que no huirán del país, en caso de que la justicia ordene prisión en su contra.