ATENCIÓN: Bancos, tarjetas o financieras tienen 30 días para devolver cobros indebidos y con intereses (DOCUMENTOS)

Así lo dispone al Superintendencia de Bancos, al presentarse muchas denuncias de inexistencia de autorizaciones por parte de clientes La Junta de Política de Regulación Monetaria y Financiera determinó la obligación de devolver a los clientes, socios y usuarios los cobros indebidos de entidades financieras junto con intereses. Esto tras la denuncia de que ciertas empresas estarían haciendo débitos de servicios que la ciudadanía no conocía o no había aprobado

Desde el 26 de octubre de 2018 rige a resolución 463 que establece que las entidades financieras tienen un plazo de 30 días para comprobar la existencia de las autorizaciones de débito en estos casos de reclamo. Además estipula que de no existir tales autorizaciones las entidades procederán a realizar las devoluciones sobre el monto del reclamo más los intereses causados.

Estos deberán ser calculados desde la fecha en la que ocurrieron los débitos, objetos del reclamo, hasta la fecha de devolución total. Eso tiene que referirse a la tasa de interés legal publicada por el Banco Central del Ecuador y vigente a la fecha de pago Para facilitar los reclamos de los clientes las instituciones financieras deberán habilitar todo los canales físicos o tecnológicos que estos requieran para cumplir.

Estas entidades tienen 30 días de plazo. La regulación añade que si un servicio no financiero conlleva a un débito o cargo este podrá ejecutarse siempre y cuando el cliente reciba una explicación clara y completa del servicio ofrecido, especificando montos de pago y lo que incluye cualquier tipo de producto. “Debe existir la confirmación de que el cliente entendió y que este acepto el servicio ofrecido”.

El Ministro de Finanzas, Richard Martínez, presidente de la Junta, comentó que desde ahora el proveedor del servicio deberá identificarse, especificando que este es quien lo ofrece. La resolución emite las directrices sobre la prohibición para promocionar servicios no financieros, como que las entidades financieras no pueden promocionar servicio alguno que no esté contemplado al Código Orgánico Monetario y Financiero. (BGV)

Fuente: Sonorama/ Ecuadoinmediato