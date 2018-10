Exsubsecretario de Medios Institucionales: "No huiré del país y si disponen medidas cautelares, aceptaré"

Periodista Marco Antonio Bravo expuso una línea de tiempo detallando caso por el cual sería vinculado en investigación de presunto peculado, en el que también es indagado Fernando Alvarado El exsubsecretario de Medios Institucionales, Marco Antonio Bravo, garantizó que no huirá del país y que si la justicia decide vincularlo al caso del exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, y dictar medidas cautelares en su contra, lo aceptará. Sin embargo, reiteró que su pedido es que le permitan defenderse en libertad y se siga el debido proceso, tomando en cuenta todos los documentos legales y sustentos que se presentarán.

“Yo he sufrido, en estos últimos tiempos, un linchamiento mediático, en varios medios de comunicación, que no han parado de informar, de manera tergiversada, muchos asuntos relacionados con estos temas y que no me han solicitado una versión para dar a conocer mi punto de vista”, comentó.

El exfuncionario reiteró que ha tenido que llamar a una rueda de prensa urgente para que los medios evidencien que se encuentra en el país y que no huirá a ninguna parte. “Yo estoy aquí con toda mi familia, que me está respaldando. Por tanto, si el día de mañana la Jueza toma alguna decisión respecto a la solicitud de medidas cautelares, lo aceptaré”.

“Sin embargo, me considero una persona inocente. No he tomado un centavo del erario nacional, no he cometido peculado y lo voy a demostrar. Solo el primer caso, el caso Erique, es un contrato de, aproximadamente, USD$12.500 dólares que firma la SECOM con este señor”, explicó,

Por lo que llamó a tomar en cuenta las fechas de dichos documentos debido a que “todo tiene relación”. “El 5 de mayo de 2014, yo presento la renuncia como Subsecretario de Medios Institucionales a la SECOM. El 6 de mayo de 2014, el señor Fernando Alvarado encarga la Subsecretaría al señor Patricio Pacheco, como subsecretario subrogante”.

“El 8 de mayo de 2014, el economista Pablo Yánez, subsecretario nacional de Comunicación, acuerda con el señor Erique, le envía un documento, le invita para que trabaje en la SECOM. El 21 de mayo de 2014 se firma el contrato entre el señor en mención y la SECOM (Erique y Pablo Yánez. Allí se nombra al administrador del contrato, que es el subsecretario de Medios Institucionales”, relató. Por tanto, y según las fechas, reiteró, el administrador del contrato, en ese tiempo, ya era Patricio Pacheco.

Marco Antonio Bravo lamentó que una vez que se fugó Fernando Alvarado del país, comenzó la “cacería de brujas” porque, inmediatamente, faltando 10 días para que se cierre la indagación previa, la Fiscalía la cierra, pide que se convoque a audiencia de vinculación, se lo hace y no se les permite el debido proceso.

“Nosotros no tenemos tiempo, ni siquiera, de sacar algunos documentos de respaldo. El señor Alvarado se va, el señor Yánez pide cooperación y todo se cae. Entonces ahí quedamos nosotros, que no somos más que trabajadores. Y que el señor Yánez, que es el que hizo todo, que es el que firmó todos los contratos, porque pide cooperación eficaz, ni siquiera se lo indague”, refutó.

(JPM)

Fuente: Twitter Marco Antonio Bravo

Ecuadorinmediato.com