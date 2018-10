Basílica El Cisne es declarada Santuario Nacional

Decreto fue firmado el 18 de octubre. Celebrarán una eucaristía especial a la que invitarán a todos los obispos del país En la eucaristía que ofreció Alfredo Espinoza Mateus, obispo de la Diócesis de Loja, el viernes último, informó que la Basílica El Cisne fue declarada Santuario Nacional. Para Monseñor este reconocimiento es un hecho importante porque sitúa al lugar de devoción no solo local sino nacional, y explicó que este martes 30 de octubre será entregada la declaratoria oficial ante la presencia de altos prelados de la Conferencia Episcopal

“Con mucha alegría anuncio que la Conferencia Episcopal Ecuatoriana ha decretado, después del pedido que entregué el 20 de agosto de 2018, que el Santuario del Cisne (ubicado en la parroquia lojana, El Cisne) que era Diocesano y Basílica Menor sea declarado Santuario Nacional”, expresó durante la eucaristía.

“Creo que El Cisne cumple todos los requisitos y por eso el 18 de octubre fue firmado el decreto”, sostiene, y dice que celebrarán una eucaristía especial a la que invitarán a todos los obispos del país para que se celebre y se declare oficialmente, descubriendo una placa, como Santuario Nacional de Ecuador.

La celebración no sería en noviembre, aunque informarán oportunamente cuando se dará. Agrega que no habrá mayores cambios en el Templo, pues es un reconocimiento a su gran importancia en el Ecuador, “implica que se reconoce la devoción a nivel nacional y no solo de una provincia, sino que tiene influencia en todo el país”, insiste.

Destaca que la devoción a la ‘Reina del Cisne’ ha traspasado las fronteras, pues recordó que recientemente estuvo en New York-Estados Unidos, dónde más de 3.200 ecuatorianos participaron de la eucaristía.

“Es una bendición que sea elevada a categoría de Santuario Nacional”, afirma el padre Evaristo Soto, vicario de la parroquia El Cisne, quien agrega que esto les permitirá tener más acogida de las personas, mejorar la presentación a nivel local e internacional.

Aduce que también esto podrá mostrar la historia mismo que engloba la tradición que va desde 1594 hasta la actualidad referente a la peregrinación y más aspectos. Refiere que también tiene que llegar una declaratoria desde Roma por el Santo Padre, para que sea consagrada como Santuario Nacional.

Fuente: La Hora - CORAPE