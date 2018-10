"Una noche antes de audiencia, alguien quiso entrar a Embajada y atentar contra la vida de Julian Assange", revela su abogado (AUDIO)

Audio Octubre 30 - Carlos Poveda



Lamentó además, que no se haya hablado, por ejemplo, de "agresiones y constantes provocaciones" que ha tenido su defendido durante su asilo Este 29 de octubre, la jueza de la Unidad Civil de Pichincha, Karina Martínez, rechazó el pedido de acción de protección solicitada por el fundador de WikiLeaks, Julián Assange, contra del Estado ecuatoriano. Por tanto, el protocolo especial que regula su estancia en la Embajada de Ecuador en Londres, Reino Unido, continúa vigente. En declaraciones exclusivas para Ecuadorinmediato.com, el abogado del australiano, Carlos Poveda, confirmó que la apelación a esta resolución ya fue interpuesta. Además, reveló que una noche antes de la diligencia, "alguien quiso entrar a la Embajada a intentar atentar contra la vida" de su cliente.

Entre las declaraciones de su defendido, indicó que ha existido una campaña de desprestigio en su contra para dar por terminado con su asilo. Según su abogado, estas aseveraciones fueron hechas en un contexto general, tomando en cuenta la situación geopolítica en función de los países que desean su extradición. Incluso, reveló Poveda, la noche anterior a la audiencia alguien quiso ingresar a la Embajada de Ecuador en Londres con el fin de atentar contra la vida de su cliente.

“El tema de Julián Assange, más allá de la decisión de la Jueza, está involucrado el Ecuador, por darle asilo, el Reino Unido y, a nuestro criterio, también Estados Unidos. Fue en ese sentido en el que mi defendido lo dijo y que, obviamente, por ser países bastante grandes y que tienen injerencia en el contexto mundial, Ecuador está pendiente de lo que se diga”, comentó.

Assange también aseguró que existe una cercanía del gobierno de Ecuador con el presidente estadounidense, Donald Trump. Poveda recalcó que la soberanía de cada país permite tener acuerdos de cooperación, sin embargo, lo que criticó su defendido es que pudieran existir convenios de otro tipo. Pero pidió disculpas por el hecho de que pudo haberse malinterpretado el tema en cuanto a una supuesta injerencia en la decisión del Estado ecuatoriano en cuanto a este tema.

“Más allá de eso, esto está relacionado con la aplicación del Protocolo Especial porque fue una imposición de carácter unilateral. Nos sorprendió sobremanera esa imposición unilateral aunque el procurador Íñigo Salvador indicó que hubo una carta del 24 de agosto, que fue remitida a Baltazar Garzón, que es el líder del equipo de abogados, dando a conocer el tema”, relató.

Pese a ello, el jurista precisó que, en dicha misiva no se explicaba qué contenía el Protocolo Especial, sino que se detallaba, en forma general, de lo que se iba a proceder a hacer. Tanto lo desconocían porque no fue entregado con anterioridad, dijo, que se puso en vigencia el mismo día en el que ellos lo pudieron analizar.

“Eso lo pusimos en conocimiento de la Jueza, es decir, que si habían reglas de conducta estaba bien, pero estas son extremas. Antes existían estas normas, pero lo que nos preocupa dentro del Protocolo Especial es que cualquier tipo de transgresión que se haga a estas disposiciones, el efecto inmediato es el retiro del asilo. No es que estemos renegando, yo sé que es la casa del Ecuador y tiene que establecerse la convivencia necesaria, pero el efecto nos parece muy exagerado”, dijo.

El Procurador, del otro lado, ha hablado sobre daños en la Embajada de Ecuador en Londres por juegos con balones o patinetas, así como problemas con la higiene de Assange y agresiones de su parte al personal de seguridad. Para Poveda, estas expresiones son baladíes porque existen situaciones mucho más graves, pero además, lamentó que solo haya existido información de carácter unilateral.

Según la defensa de australiano, no se ha hablado, por ejemplo, de las agresiones y constantes provocaciones que ha tenido Assange en la Embajada de Ecuador en Londres. “El equipo de seguridad que había filtrado la información antes mencionada, a un periódico digital, abría las puertas de la Embajada a la media noche y gritaba que vengan los policías a sacarle al asilado”.

“Se registraron además, cartas al señor embajador Abad en el sentido de este tipo de molestias. Agresiones físicas, por ejemplo, del equipo de seguridad a una de las personas asistentes legales del señor Assange, o una actitud bastante prepotente e irracional del personal de seguridad anterior en contra de personalidades que lo visitaban. Ese tipo de cosas tampoco se han dicho”, comentó.

Poveda recordó que en la diligencia se aseveró que sí se permitían visitas para su cliente, pero en la lista constaban personas que le llevaban la comida o sus asistentes legales, que no son considerados como visitas. “Por lo menos 108 de ellas corresponden a la señora Sandra Sanders, quien es la que le lleva la comida al señor Assange. Hablan del señor Griffin, quien es el entrenador físico y que cada mes va a tratar o a tener una terapia con él. O además, diplomáticos australianos que cuentan como visita de abogados”.

Asimismo, relató que en la audiencia se dejó constancia, a través de documentos, que Dina PoKempner, asesora general de Human Rights Watch, no pudo ingresar a visitar a Assange. “En su carta manifestaba que era por orden directa del Presidente de la República del Ecuador. El director de la Fundación Courage tampoco pudo ingresar y existía una carta. Una periodista italiana, Diana Mariuxi, tampoco fue autorizada para el ingreso”.

Indicó además, que habían pedido el testimonio de Fidel Narváez, excónsul del Ecuador en Londres, pero también fue negado. Las aclaraciones que hicieron en cuanto a las personas que constaban en la lista de visitas tampoco fueron admitidas, mencionó. “Decían que antes habían medidas de conducta, sí, y nos adjuntaron una carta del señor (Juan) Falconí Puig (abogado). Dentro de estos protocolos no existe la sanción de la terminación de asilo. Ese contexto debemos analizar”.

“Fue el Estado ecuatoriano el que se comprometió a darle asilo, por lo tanto, independientemente de que haya sido (Rafael) Correa o (Lenín) Moreno, o que mañana, de pronto, pueda ser (Guillermo) Lasso o (Jaime) Nebot, tendrá que solucionar la situación porque es un caso estadual y seguimos manifestando: protección internacional, responsabilidad internacional”, enfatizó.

Recordó que existe una opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que determina una responsabilidad internacional al Estado ecuatoriano. “No nos sintamos victoriosos, como que es un trofeo la acción de protección con la resolución de la Jueza. Aún nos queda una instancia, pero si ya no hay y, en si en su legítimo derecho, el señor Assange quiere ir a un plan interamericano, está en su derecho”.

En la diligencia de este 29 de octubre, relató Poveda, se pidió que se analice la opinión consultiva. “Se le dejó a la Jueza para que lo haga. Seis horas, aproximadamente, llevó la audiencia, con una actitud de altura porque no hubo ningún tipo de confrontación personal. Es más se exhortó al diálogo. Lo que nos pareció extraño fue que, después de seis horas, la señora Magistrada diga que resuelve en 10 minutos y así lo hizo”.

“No veo a esto como algo extraordinario, pero toda la audiencia se dio solo el día de ayer. Yo también soy Juez y conozco el desarrollo de audiencias, hasta por mínimas cosas a veces, los magistrados, con mucha mayor razonabilidad, piden un tiempo para analizar. Nosotros le pedimos, por ejemplo, que del listado que nos presentaron de las visitas, verifique si es que es auténtica y correcta”, expuso.

El Procurador de Ecuador además, ha dicho que existen cartas o misivas del Reino Unido al Ecuador asegurando que Assange podía entregarse a la justicia británica, asegurando que no podía ser extraditado a un país en donde haya condena de muerte. Sin embargo, Poveda recalcó que dicha documentación no ha sido entregada ni mostrada.

“Como exhortamos al diálogo, emplazamos a que, si es que existe una carta o una misiva, nos la exhiba porque nosotros no teníamos acceso. Conozco algo de la legislación inglesa y entiendo qué es una disposición legal. No es un favor que nos haga el Reino Unido, sino que se inscriben en una disposición legal porque ese tema legal es muy serio en dicho país. Se olvidan de una frase: En caso de que haya condena de muerte, esa pena no se ejecute. Esa parte es la que queríamos que se amplíe”, señaló. En todo caso, si el Estado ecuatoriano exhibe ese documento y se lo traslada a la defensa, dijo, tendrá que ser valorado.

Carlos Poveda además, indicó que, de manera informal, tomaron contacto con la Defensoría del Pueblo para que emita un pronunciamiento sobre el caso, sin embargo, reconoció que no alcanzaron a tener una respuesta institucional. “Sí quisiera que se convoque, ¿por qué el silencio de las organizaciones de derechos humanos? Ayer hubo cinco Amicus Curiae, ninguno de derechos humanos”.

“Ha habido mucho silencio, es más, la opinión consultiva que hicimos referencia, no solamente le ha servido al señor Assange. Al ser general, les sirve a los refugiados en Ecuador que vienen desde Venezuela, Colombia, Perú, etc. Pero también a los hermanos centroamericanos que están yendo a Estados Unidos. Eso, por ejemplo, no se ha difundido y es un instrumento de enorme valor que, lamentablemente, ayer no estuvo en la discusión jurídica y tampoco en la motivación previa”, comentó.

(JPM)

Fuente: Ecuadorinmediato.com