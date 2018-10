Ministro de Vivienda: Crecimiento desordenado de ciudades puede provocar déficit de alimentos

Explicó que migración de la población rural genera un descuido de las zonas agrícolas El ministro de Desarrollo Urbano y Vivienda, Xavier Torres, expuso cómo avanza la agenda urbana cuyo objetivo es que las ciudades tenga un crecimiento ordenado y sostenible en el tiempo. Además, señaló que se busca evitar el colapso de infraestructura por construcciones inadecuadas o en sitios de vulnerabilidad, así como el déficit de alimentos ya abandono de zonas agrícolas.

“Hemos armado una matriz, que tendrá ajustes, para compartir con las diferentes instancias del Estado como con los GAD, academia, entre otros, para poder identificar cuál es la expectativa de vivir una mejor calidad de vida desde el ámbito rural urbano, pero no solo desde la vivienda, sino también en la protección de áreas verdes”, anunció Torres.

La agenda urbana plantea normas de construcción, estrategias, campañas y espacios de áreas verdes. “Cuando se hace una agenda urbana organizada, quien emite las líneas es el MIDUVI, nosotros tenemos la subsecretaría de catastros y subsuelos a cargo del MIDUVI”, anunció.

Expuso que Quito ha crecido de manera horizontal y no vertical. Considera que los crecimientos desordenados y no regulados provocan la invasión de territorio y, con ello, dijo, prevalece la infraestructura, se deja el área rural, se abandona la agricultura, déficit alimenticio, se encarecen los servicios y no abastecen.

Señaló que si no se trabaja con los alcaldes y con las comunidades, si no se da vivienda en terreno propio a las comunidades, esa población migra. “En el programa Casa para Todos se busca construir directamente en el área rural para que la misma gente se pueda quedar en territorio y se tenga un mejor cuidado de la ciudadanía”, acotó.

Al dotar de estos servicios en el área rural, se tendrá un grupo de ciudadanos que podrán apoyar al sistema de la agricultura.

(PP)

Fuente: Pública FM