"Misericordia" para Jorge Glas y su traslado a cárcel 4 de Quito, pide su esposa Cinthia Díaz

Además, indicó que acudirá hasta Carondelet a entregar una carta a Presidente de la República Durante una rueda de prensa junto a los asambleístas de Revolución Ciudadana, Cinthia Díaz pidió "misericordia" por su esposo, el exvicepresidente de la República, Jorge Glas, tras haber cumplido 10 días de huelga de hambre al interior del Centro de Rehabilitación Social de Latacunga. Además, pidió que sea trasladado a la cárcel 4, en Quito, debido a que su salud es "una bomba de tiempo".

“Son 10 días que mi esposo está en huelga de hambre. Yo no estoy aquí como política porque no lo soy, estoy aquí como madre, como hija, como esposa. Son 10 días en huelga de hambre y sus fuerzas son cada vez menores. Yo solo vengo aquí para suplicarles, para pedirle al gobierno que me ayude para que mi esposo pueda regresar a otro lugar en donde se garantice su salud y su estado físico”, comentó.

Cinthia Díaz indicó que dicho centro carcelario, aunque no es óptimo, es mejor porque al menos se garantiza su salud ya que es un lugar donde puede estar atendido por médicos. De acuerdo a los defensores de Glas, el exvicepresidente sufre de hipertensión y gastritis, entre otras enfermedades graves.

“Yo les pido misericordia a cada uno de ustedes, no hagan caso omiso a una huelga de hambre, que es tan dura. Nosotros, mi familia, sus hijos, su mamá, todos estamos devastados. Yo pido, por favor, que alguien se pronuncie. Yo no vengo aquí a reclamar, ni con revanchismo político porque no soy política. Yo solo vengo en nombre de Dios a pedir misericordia”, relató.

En su intervención, Cinthia Díaz indicó que ha existido un linchamiento mediático. "Me quedé sin trabajo por presión, pero ahora no vengo a reclamar, sino a que me ayuden para que mi esposo tenga garantías por su salud". Pidió que recuerden que el exsegundo mandatario nunca pensó salir del país, sino que fue a su casa donde fue detenido.

La esposa del exvicepresidente indicó que es posible que hoy acuda hasta el Palacio de Carondelet a entregar una carta al Presidente de la República, Lenín Moreno, pese a que conoce que él no la atenderá.

Antes de su intervención, habló el asambleísta Juan Cristóbal Lloret, quien extendió, a nombre del movimiento y de la bancada, su abrazo solidario, tanto a él como a su familia. “Más allá del debate político, creo que es importante que el pueblo ecuatoriano conozca la situación que se está viviendo”.

Fuentes: El Universo – Facebook Bancada Revolución Ciudadana

