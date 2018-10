Andrés Michelena: Hablar de acciones u omisiones sobre la fuga de Fernando Alvarado "no caben en mis funciones ni responsabilidades"

"Desde SECOM y directorio de medios públicos seguiremos investigando y denunciando todo acto o decisión o proceso que no esté investido en principios de transparencia y honestidad", acotó El Secretario de Comunicación, Andrés Michelena, en su comparecencia en la Asamblea Nacional, dijo que "hablar de acciones u omisiones específicamente sobre la fuga del señor Alvarado no caben en mis funciones ni responsabilidades", pero recalcó que como ciudadano y servidor público puso en evidencia los supuestos actos de corrupción del ex funcionario.