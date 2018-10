Centro de Inteligencia Estratégica coordina con sus pares internacionales localización de Fernando Alvarado

Sin embargo, no tenía potestad para ejercer poder punitivo y ejecutar actos directos para evitar la huida Jorge Costa, director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES), afirmó que la entidad no tiene responsabilidad en la fuga del ex Secretario de Comunicación, Fernando Alvarado. Costa, asimismo, recalcó que "se han activado protocolos con las instituciones pares de inteligencia de otros países, de igual manera, estamos coordinando con el subsistema de inteligencia policial para colaborar en la localización del procesado".