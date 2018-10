Santiago Cuesta llamó "retrasada mental" a periodista por cuestionar "Tren playero" (VIDEO)

Críticas en redes al consejero del Presidente Lenín Moreno Las declaraciones del consejero presidencial, Santiago Cuesta, al llamar "retrasada mental" a una periodista, cuya nombre aún no se conoce, ha generado críticas en la red social de Twitter. El calificativo lo dio Cuesta, en una entrevista radial, al señalar que la comunicadora cuestionó el dinero que se invertirá en el proyecto "Tren playero".

En una entrevista del pasado 24 de octubre, en radio Democracia, Santiago Cuesta insistió en que, en la actualidad, se mantiene el "estilo correísta",

"Ayer veía a una periodista que decía, por qué se gasta playa en el tren playero, que es algo superfluo, que no debería poner un centavo el Estado, a esa periodista le contesto: por amor de Dios, no sea retrasada mental, no existe inversión del Estado, esta es una concesión, el que invierte es el empresario privado a riesgo de él, ojalá tengamos empresarios privados que quiera hacer un tren Quito-Esmeraldas, ojala tengamos empresarios privados que quieran hacer autopistas de 8 vías de cada lado, Guayaquil-Quito, pero a costo del empresario privado, tenemos que terminar con la gratuidad", mencionó el consejero presidencial.

El proyecto del que habla Cuesta se refiere al proyecto estatal denominado “Tren Playero”, obra que tendrá un recorrido de aproximadamente 400 kilómetros, atravesando tres provincias costeras, donde se impulsará el turismo y generará nuevos emprendimientos.

La ruta iniciará en Daule, pasará por Nobol y llegará a Guayaquil. De ahí saldrá hacia Posorja, Playas, Engabao, Chanduy, Ancón, Salinas, Punta Blanca, Ayangue, Montañita, Puerto López, San Lorenzo, hasta llegar a Manta.

El costo total del proyecto estará en torno a los USD$ 1.000 millones y se lo efectuará bajo concesión.

El pronunciamiento del consejero Cuesta, al llamar "retrasada mental" a la periodista, motivó la crítica en redes sociales.

Un alto funcionario de gobierno se refirió a una periodista como "retrasada mental"... y aquí no pasa nada! Ese mismo personaje dijo que Correa ha corrompido periodistas con la plata que tiene, sin probarlo ni decir a quiénes... y aquí no pasa nada! — Fabricio Vela (@fabriciovelav) 30 de octubre de 2018

Tan cuestionable fue llamar "gordita horrorosa" a una periodista, cuanto hoy calificar a otra de "retrasada mental". Extrañamente la reacción de la sociedad, pero particularmente del gremio de periodistas, termina siendo selectiva. Inexplicable! — Fabricio Vela (@fabriciovelav) 30 de octubre de 2018

Del "Gordita horrorosa" al "no sea retrasada mental"... No hemos cambiado nada!



🤦‍♂️ https://t.co/zaNrDII3DH — Ricardo Bravo (@Ricardo_BravoFl) 30 de octubre de 2018

Digno de espanto y análisis lo dicho por el Secretario Cuesta: “retrasada mental” a periodista, anuncia “visto bueno” para periodista Mauricio Ayora y afirma que ex presidente Rafael Correa “tiene tanto dinero que ha corrompido periodistas” @FUNDAMEDIOS ? @RELE_CIDH @CIDH — Abogados por la Democracia (@AbgDemocraciaEC) 30 de octubre de 2018

"sea retrasada mental" refiriendose a una periodista, no veo a los medios patalear por la declaration https://t.co/gVzpDeYNvi — Oswaldo Peñaherrera (@oswaldopenacab) 30 de octubre de 2018

Santiago Cuesta íntimo super asesor de @Lenin Moreno evidenciando prepotencia, misoginia y violencia contra una periodista que criticó el “megaproyecto tren playero”. Libertad de expresión? Respeto a una mujer periodista? !No sea retrasada mental¡ @CIDH @RELE_CIDH @FUNDAMEDIOS https://t.co/aIfWqyH3O7 — Somos Más (@SomosMasEc) 30 de octubre de 2018

Con información de radio Democracia, SECOM, Twitter y Ecuadorinmediato

(PAY)