Martha Moncayo anuncia que algunos "medios incautados no verán un nuevo día"

Recalcó que anterior administración no le importa la situación de la empresa, "sino poder distribuir mensajes y tener más medios para canalizar su posición" La gerente de Medios Públicos, Martha Moncayo, lamentó que "algunos medios incautados no verán un nuevo día" por la crisis que atraviesan. Manifestó que la situación es extrema, algunos están totalmente en quiebra y no hay manera de que puedan reactivarse solos. Además, manifestó que ahora el Estado no puede seguir inyectando dinero como se lo hacía antes. Con respecto a TC, informó que hay tres interesados de compra y que se lo venderán como negocio en marcha. Sin embargo, el caso de Gama, dijo, no hay interesados al momento y recalcó que están en un proceso de reactivación.