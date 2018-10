Revolución Ciudadana llama a la "resistencia combativa" contra gobierno de Presidente Moreno

"Tenemos que tomarnos las instituciones públicas, que cerrar los caminos, que acompañar a nuestro pueblo", enfatizó Ricardo Patiño El movimiento Revolución Ciudadana organizó su IV Convención Nacional en Latacunga, este fin de semana. Durante su intervención, el excanciller Ricardo Patiño llamó a una "resistencia combativa" en contra del gobierno del Presidente Lenín Moreno. "Es necesario pasar a la ofensiva. Cambiamos las estrategias de resistencia pasiva y organizada a la resistencia combativa", enfatizó.

“Hay tiempo para cada cosa, no estábamos todavía preparados para poder hacer eso algunos meses atrás. Ahora, no es que todo está facilito, pero estamos en mejores condiciones. Vamos a pasar de actividades pacíficas a otras que van a ser reprimidas. Vamos a prepararnos para esa represión. No vamos a dar papaya tampoco, vamos a prepararnos para la represión porque tenemos que tomarnos las instituciones públicas, que cerrar los caminos, que acompañar a nuestro pueblo”, insistió.

Por lo que lanzó un reto a los agentes de inteligencia que, según dijo, estaban presentes en la reunión: “Díganle a sus jefes que no les tenemos miedo, que nos cojan presos, carajo, no les tenemos miedo. Ahora vamos a demostrar nuestra capacidad y veremos a los compañeros de los chats, que han sido muy combativos, a combatir en las calles”.

Una de las cosas más importantes, enfatizó Patiño, es la persistencia, valentía y claridad de objetivos y mensajes. “Yo he planteado, por ejemplo, pararnos al frente de la Asociación de Bancos Privados (ASOBANCA) con un letrero -ojalá no seamos 5, sino 100, 500, 1.000- que diga ‘devuelvan la plata que le robaron a los ecuatorianos’”.

“Iremos al Ministerio de Acuacultura para reclamar por las millas de los compañeros pescadores artesanales. Ahí nos paramos 1, 2, 3 días, los que sean necesarios. Vamos a ir y a tomar las acciones necesarias en las carreteras en reclamo a los precios del arroz. Muchos de ustedes ya las han hecho, cerraremos las carreteras y quemaremos llantas, si es necesario, para demostrar que la lucha del pueblo está encendida”, dijo.

Patiño reconoció que durante el gobierno de Rafael Correa, como autoridades decían que estas acciones no se debían tomar, pero si el régimen atendía al pueblo ecuatoriano. Sin embargo, aseveró que en el periodo de Lenín Moreno esa atención no ha existido. “Si el gobierno ofende al pueblo, si permite que le roben, si ataca a los campesinos, agricultores, pescadores, si hace eso, nosotros tenemos que tener una resistencia combativa”.

“Esperamos que los dirigentes, los compañeros concejales, asambleístas, etc., estén al frente de esa lucha. Nos golpearán, nos llevarán presos, pero nosotros tenemos que resistir porque nuestro pueblo ya está pendiente y atento a la reacción que nosotros tomemos. No estamos diciendo que utilizaremos la violencia, vamos a hacer una resistencia con nuestro pueblo”, comentó.

(JPM)

Fuentes: Teleamazonas – Kolectivoz

Ecuadorinmediato.com