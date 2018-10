Visión administrativa de Mauricio Rodas produjo salida de Juan Carlos Holguín de Municipio de Quito (AUDIO)

Audio Octubre 29 - Juan Carlos Holguín



Ahora, de llegar a la Alcaldía, apuesta por la innovación y la tecnología para combatir los problemas de la ciudad El pre candidato a la Alcaldía de Quito por el movimiento CREO, Juan Carlos Holguín, recordó su paso por el Municipio de la capital durante la administración de Mauricio Rodas. Comentó que la visión administrativa del actual alcalde, así como otras diferencias, provocó su salida luego de varios meses como Secretario de Desarrollo y Productividad en 2015. Además, considera que Rodas no tenía experiencia profesional. Sin embargo, enfatizó que no se trata de la edad. "Nos tratan de estigmatizar a los jóvenes comparándonos con alcaldes como Mauricio Rodas u otros políticos que no han hecho bien su trabajo. A mis 35 años tengo más de 20 años de experiencia profesional", aclaró.

El declaraciones para EcuadorInmediato, Juan Carlos Holguín manifestó que existe aún un 75% de la población quiteña que aún no está decidido por un candidato. “Existe una apatía y de cierta manera, una desconfianza de la ciudadanía en la clase política ecuatoriana”, afirmó.

Considera que los problemas son enormes, pero del mismo modo, dijo, hay grandes soluciones. Recordó que desde sus 18 años ha trazado un camino de innovación y emprendimiento. “Para los grandes desafíos que tiene la ciudad, la innovación y tecnología van a poder convertirse en herramientas que nos permitan volver a recuperar el liderazgo de esta ciudad en muchos aspectos”, afirmó.

Señaló que es lamentable que el sistema de recolección de basura haya colapsado y que en pleno 2018 se esté debatiendo este tema. Considera que un nuevo modelo de gestión administrativa, eficiente, puede traer una solución rápida para esos inconvenientes y así, mencionó, prestar atención a temas importante como la inseguridad.

Con respecto al Metro de Quito, señaló que sería lamentable que quede como un proyecto que no solucione la movilidad de la ciudad. “Durante los casi 10 años que se ha discutido el proyecto, no se haya pensado en tener listo el sistema mutimodal de transporte que alimente esa gran obra. Si no se cumple estos 400 mil viajes diarios del metro, no solo por el costo financiero de la obra, sino que ya cuando entre en operación, vamos a tener un proyecto que podría determinar la quiebra de esta ciudad”, acotó.

Con respecto a la posibilidad de un alza de pasajes del transporte público, Holguín explicó que cuando existe un buen servicio los ciudadanos están dispuestos a pagar un buen servicio. Sin embargo, rechazó que hoy, es impresentable discutir un aumento en el pasaje por el servicio “deplorable”.

“Si uno llega en libertad, sin pactos políticos de estos grupos de dirigentes que han tenido secuestrado el transporte público, se podrá hacer una negociación a puertas abiertas. Es evidente que se tiene que tener un aumento en el transporte público porque el precio ha estado congelado por mucho tiempo, solo sí existe una mejora”, anunció.

Considera que se ha dejado la planificación de la ciudad solo desde una óptica urbanística arquitectónica, pero considera que se debe tomar en cuenta economistas urbanos, sociólogos y psicólogos urbanos. “Hay diferentes realidades en cada barrio y es importante tomar en cuenta todos los grupos que hacen parte de esta ciudad”, expresó.

Con respecto al empleo, Holguín señaló que quienes tienen entre 30 y 40 años, está la mayor tasa de desempleo, adicionalmente chicos que no pudieron acceder a cupos de universidad. Afirmó que uno de los ejes de su propuesta es la generación de empleo. “Se debe empezar con disminuir la cantidad de trabas que existen en Quito para el emprendimiento”, aseguró.

Con respecto a su paso por el Municipio, durante la administración de Mauricio Rodas en el inicio de su periodo, Holguín recordó que Rodas lo llamó para que forme parte de su equipo y aceptó como un llamado a colaborar con la ciudad. “Pero de la misma manera y con la misma libertad, al tener varias diferencias de manera inmediata salí cerca de los 12 meses”.

Expuso que las diferencias son en todo nivel, desde una visión administrativa de la ciudad. “Creo que tuvo la oportunidad para poder rápidamente ejecutar un plan más eficiente de la estructura municipal”, cuestionó.

“Creo que Mauricio Rodas no tenía experiencia profesional”. Sin embargo, enfatizó que no se trata de la edad. “Nos tratan de estigmatizar a los jóvenes comparándolos con alcaldes como Rodas u otros políticos que no han hecho bien su trabajo. “A mis 35 años tengo más de 20 años de experiencia profesional”, aclaró.

La falta de experiencia profesional de Rodas, dijo, también incidió en un modelo de gestión que se preocupó mucho más por la comunicación que por lo de fondo. “Estuve pocos meses y después como ciudadano, me he podido indignar por lo que he visto desde afuera”.

“Esta ciudad necesita que el Alcalde haga lo que tiene que hacer sin importar su cálculo político”, aseveró.

Con respecto al combate a la corrupción, el precandidato a la Alcaldía señaló que la innovación y tecnología permiten un gobierno de datos abiertos para que la transparencia sea juzgada por cualquier ciudadano desde las herramientas tecnológicas.

De igual forma, mencionó que no se puede tener un Municipio con más de 20 mil trabajadores. “Lamentablemente, las últimas administraciones llenaron una serie de vacaciones y pusieron una serie de funcionarios que respondieron a proyectos políticos que a la eficiencia que tuvo el Municipio”.

Juan Carlos Holguín habló de que existe un “piponazo” en el Municipio y criticó que hay “funcionarios políticos” y no públicos.

