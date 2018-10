Consulta popular de 2017, que abarcó explotación de Yasuní, "no sirvió de nada", reclama YASunidos

Colectivo espera conclusión de informe de auditoría independiente que realizará CNE-T sobre propuesta de consulta de 2014 Pedro Bermeo, uno de los voceros del colectivo YASunidos, se mostró expectante sobre la auditoría independiente que realizará el Consejo Nacional Electoral Transitorio (CNE-T) sobre el proceso administrativo que se le dio a la propuesta de consulta popular planteada por YASunidos en el 2014. Además, reclamó que la consulta realizada en 2017, y que abarcó el tema, no ha servido de nada.

“Son 15 días de plazo para terminar este proceso, es decir, alrededor del 6 de noviembre tendría que ya haber una respuesta oficial por parte del CNE. Entiendo que el proceso es administrativo en el que se revisarán todos los procedimientos con los que el Consejo Nacional Electoral de Domingo Paredes hizo el fraude”, indicó.

Recordó que el “fraude” se realizó en diferentes partes del proceso, a tal punto de que cuando el colectivo salía a recoger las firmas, cambiaron las “reglas del juego” en medio del proceso. Además, lamentó que otras de las trabas que se les ponía era el color del esfero con el cual se tenía que firmar. “Eso pasaba a ser un requisito fundamental para que las rúbricas sean o no tomadas en cuenta”.

“Hay que recordar además, que alrededor del 30% de las firmas se anularon por cuestiones de forma, inconstitucionalmente. Es decir, porque el gramaje del papel no era el adecuado, porque su tamaño era un poco más pequeño, porque los nombres estaban en desorden, etc. y sin importar lo que el ciudadano estaba pidiendo”, reprochó.

Bermeo rememoró que en la verificación de firmas, entraron solamente 599.000 y el colectivo necesitaba 583.000 para llegar a la consulta popular. “En ese proceso YASunidos decidió no participar como veedores porque no servía de nada. Eran 100 máquinas revisando el trabajo a menos de un minuto por firma, y 10 grafólogos. Era un fraude por donde lo veamos. Hoy estamos contentos por la apertura del CNE-T, en especial de Diana Atamaint, la vicepresidenta. Esperamos que no sucumba a los intereses petroleros y del gobierno, nuevamente”.

A su criterio, es muy importante hablar del Yasuní tomando en cuenta que ya se dio una consulta popular sobre el tema, pero que “no ha servido de nada”. “Se ha seguido explotando exactamente lo mismo, las hectáreas que se ponían en esa pregunta ya han sido explotadas. Sin embargo, se sigue autorizando la explotación de Ishpingo, que sería el corazón del Yasuní”.

(JPM)

Fuente: Ecuavisa

Ecuadorinmediato.com