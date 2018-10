Pabel Muñoz presentará proyecto de Ley para regular débitos bancarios

Explicó que con estos cobros, la banca se queda con una comisión en promedio del 6%, que significa el 0.8% del total de sus ingresos Tras las denuncias por cobros indebidos a usuarios de instituciones financieras, el asambleísta Pabel Muñoz mencionó que la banca se queda con una comisión cuando realiza estos débitos, que en 2017, han sido cerca de USD $33 millones y en lo que va de este 2018, ha sido de USD $24 millones. Recalcó que no todo es cobro indebido, pero enfatizó que sí dimensiona el problema que hay que enfrentar. Por ello, presentará un proyecto de Ley para impedir que continúen estos tipos de cobros que perjudican a la ciudadanía.

Indicó que el año anterior se recibieron cerca de 1.300 denuncias en todo el 2017 por estos cobros. En este año, dijo, se recibieron más de 51 mil denuncias.

Sostuvo que entre enero y septiembre de 2017, los bancos devolvieron 1.2 millones a sus clientes por cobros indebidos. “Si hicieron la devolución, reconocen su error y deberían tener sanciones, pero no lo hacen. Hasta el momento no ha existido más que comunicados y no ha existido multas”, afirmó.

Muñoz indicó que los ingresos de la banca se dividen en tres grandes rubros: cuando prestan y captan dinero, que representa el 80%; cerca del 20% es por servicios bancarios y el 0.8% proviene de las comisiones que la banca recibe por descuentos de servicios no financieros, como un seguro o de asistencia.

En 2017, mencionó, las comisiones han sido cerca de USD $33 millones y en lo que va de este 2018, es de USD $24 millones. “No todo es cobro indebido, pero sí dimensiona el problema del que se está hablando porque de dólar en dólar ya suma una gran cantidad”, acotó.

Por ello, anunció que espera presentar, hoy o mañana, un proyecto de Ley que no permita que estos casos se repitan. Cuestionó que si se denuncia individualmente, los bancos paran el descuento, pero no se devuelve lo que en el tiempo se ha descontado.

“El proyecto es invertir el peso de la prueba. Yo soy el cliente, nunca he hecho la autorización del débito y sin embargo tengo que demostrar que yo no lo he hecho”, criticó.

Además, cuestionó la forma en que los call center adquieren la información sobre los usuarios.

Recordó que la asambleísta Gabriela Rivadeneira presentó un proyecto de Ley para proteger los datos. “Fue tergiversado el proyecto, pero el elemento central era para que quienes tiene nuestros datos en sus bases no puedan vender a terceros para que no nos vendan servicios”, expresó.

Indicó que se debe investigar más con respecto a las empresas involucradas, entre ellas, GEA, que a su vez, dijo, es propietarias de dos compañías.

Además, manifestó que Gea siendo una empresa inscrita en el ámbito mercantil, ofrecía servicios en el ámbito de seguro, que también va en contra de la Ley.

Fuente: Majestad FM