"Hay evidencias de que no hay seguridad para Jorge Glas" en Latacunga; "Es una bomba de tiempo por su salud", revela esposa de ex Vicepresidente (AUDIO)

Cinthya Díaz pide que organismos internacionales vengan a Ecuador para constatar su situación: "Cada día se van desgastando sus fuerzas" Cinthya Díaz, esposa de Jorge Glas, en declaraciones para Ecuadorinmediato, reveló que existen evidencias fehacientes de que no existe la seguridad necesaria para el ex Segundo Mandatario en la cárcel de Latacunga, provincia de Cotopaxi. Díaz insiste en que la salud del ex Vicepresidente es "una bomba de tiempo", por ello, solicita la ayuda internacional para que lo visiten en la cárcel y comprueben los momentos complicados que vive, ahora, aún más, con la huelga de hambre que inició. Su pedido: que lo trasladen de nuevo a la cárcel 4, en Quito.

“Hoy son 9 días de la huelga de hambre de Jorge Glas Espinel”, recordó Cynthia, al tiempo de mencionar que se están violando todos los derechos del ex Vicepresidente de la República.

“Estamos pasando muy duros momentos por su salud, es dominio público, en su momento, lo hicieron público ellos mismos, se tomaron la molestia de hacerlo y también el atrevimiento de hacerlo, ellos mismos lo saben, mi esposo está muy mal, está muy delicado de salud”, sostuvo.

Sobre el traslado desde la cárcel 4, en la ciudad de Quito, hasta Latacunga, aunque prefirió no dar mayores detalles del momento exacto en el que lo llevaron, la esposa de Jorge Glas calificó como “de una manera temeraria” la forma en cómo fue sacado de ese centro de privación de la libertad.

“Una manera muy fea, que no me gusta ni siquiera pronunciarlo, me da mucho dolor lo que están haciendo con nuestra familia, con nuestros hijos porque todo lo que le pasa a él nos afecta muchísimo a nosotros”, confesó.

Dijo, así también, que “todo obedece a la fuga del señor (Fernando) Alvarado”, ex Secretario de Comunicación.

“Ellos podían pedir un informe para ver cómo era el comportamiento de mi esposo, pueden pedir un informe de todo, allá están bien resguardados, no sé en qué momento se les ocurrió hacer algo así tan sin nombre”, mencionó.

Al ser consultada sobre el estado de salud de su esposo ahora en el Centro de Rehabilitación de Latacunga, contó que “él está muy mal, cada día se van desgastando sus fuerzas”.

“Si sus problemas de salud, anteriormente, eran graves, ahora se están tornando mucho más graves porque no se está alimentando, son 9 días”, reiteró.

Por ello, hizo un llamado “para que tengan misericordia, que nos ayuden, que Jorge no puede estar allá. Jorge Glas es una bomba de tiempo por su salud y también por su seguridad”.

“Hay evidencias de que no hay seguridad para él allá, hay muchas evidencias (en Latacunga)”, reveló la esposa del ex Segundo Mandatario.

“Puede haber mil médicos allá, pero el tema de insalubridad es terrible, a él le puede dar alguna infección”, detalló Cinthya, quien pidió que nuevamente sea llevado a la cárcel 4, en la ciudad de Quito.

En relación a su situación laboral, tomando en cuenta que se denunciaron presiones a la empresa donde trabajada, reveló: “Que lo sepan las personas que se dedicaron a hacer este tipo de ataques, sí, tuvo su respuesta, estoy sin trabajo en este momento”.

“Cada día que quiero hacer algo nuevo, no puedo, porque siempre salen unas cosas nuevas que le llegan a mi esposo y no lo puedo dejar solo. He dejado solos a mis hijos, mis hijos están solos, ellos son pequeños, me llaman, me reclaman, quieren ver a su padre, pero, en este momento, no pueden verlo así, es muy doloroso para ellos, por eso no dejo que vean noticias en la televisión, de hecho, personalmente, desde hace muchísimo tiempo no veo”, relató entre llanto.

Casi 13 meses son los que han pasado desde que comenzó todo, señaló Cinthya y se ha refugiado en Dios para enfrentar los hechos.

“Por la gloria de Dios y su misericordia yo vivo, por eso estoy aquí, la verdad es que muchas veces no entiendo de dónde saco mucha fuerza, pero él solamente me las da, le agradezco tanto a él, todo lo que estoy pasando, no estoy sola”, comentó.

Su hijo menor no entiende a profundidad lo que está ocurriendo; le pide a Cinthia que regrese a Guayaquil, que lo vaya a ver aunque sea “un momentito”. Su hermano mayor “se arma de valor” y trata de hacerle comprender que, por ahora, su mamá no puede volver tan pronto como quisiera.

“Espérate que mi mamá está con mi papa”, le repite constantemente.

Por medio de los asambleístas de Revolución Ciudadana, el tema ha llegado hasta la Organización de Naciones Unidas (ONU), Cruz Roja, Organización de Estados Americanos (OEA) para que visiten el Ecuador y constaten “cómo está mi esposo”, dijo.

“El día de la audiencia de habeas corpus, estuvo un observador internacional, personalmente constató, estuvo ahí, la manera cómo se manejó la audiencia y estuvo en el lugar”, sumó.

Según detalló, existen más garantías para la salud Jorge Glas en la cárcel en Quito, pues, por ejemplo, no se pueden trasladar médicos constantemente a Latacunga para examinarlo.

“Él estaba en la cárcel 4, podían hacerle sus chequeos médicos constantemente, tenía una atención. Lo que él tiene es una bomba de tiempo, no solo por lo que pueda pasar allá, una infección, también es por su presión arterial, por la enfermedad que él tiene”, indicó.

“Él no quiere declinar su huelga de hambre, va a continuar hasta que sea escuchado y vengan los organismos internacionales”, comentó sobre lo que le ha dicho Jorge Glas.

“Se le han violentado todos los derechos desde el primer día, no sé de dónde sacaron que había peligro de fuga”, cuestionó Cinthya y recordó que, desde el primer momento, Glas esperó a la Policía en su casa.

“Pudo haber hecho millón cosas para escaparse, pero nunca lo hizo, quiso afrontar porque confió en la justicia de este país, confió en muchas personas que, en su momento, le hicieron creer que eran personas que estaban dentro de la verdad”, acotó.

Cynthia Díaz pidió ayuda para que se haga justicia y agradeció a cientos de ciudadanos que se han pronunciado en redes sociales y en persona.

“No tengo palabras, cómo agradecerles a ellos, estoy pidiendo a Dios que los bendiga, que los guarde porque ellos se están exponiendo también, muchísimas gracias por ese apoyo, por sentir nuestro dolor”, enfatizó.

