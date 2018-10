Vida de Delfín Quishpe se relata en documental (AUDIO)

Audio OCTUBRE 29 ESTEBAN FUERTES - PRODUCTOR DOCUMENTAL HASTA EL FIN DE DELFÍN



Audiovisual cuenta giros inesperados que lo llevaron a una fama inusitada "Hasta el fin de Delfín" se titula el documental que relata la vida del cantante ecuatoriano Delfín Quishpe, y que se estrena este lunes 29 de octubre en el cine OchoyMedio, en Quito. El rodaje de la película se llevó a cabo durante 20 días, repartidos entre noviembre de 2017 hasta abril de 2018, tiempo en el que el director Fernando Mieles y el productor Esteban Fuertes, junto a su equipo de trabajo, lograron retratar el entorno musical y familiar del cantante, quien actualmente es candidato a la Alcaldía de Guamote por el movimiento Pachakutik.

"El tema de la música es muy amplio de manejar y la idea fue darle la vuelta, tomar la historia de un músico al que muchos no toman en serio, pero es muy conocido. Muchos hubieran escogido a grandes músicos ecuatorianos y compositores, que muchos no los conocen; pero desde el punto de vista cinematográfico preferí contar la historia de Delfín, que es muy conocido, pero nadie lo conoce en otra faceta, y aunque se dio a conocer por su controversial video Torres Gemelas, hay algo más atrás de él y me pareció interesante de filmar", manifestó Esteban Fuertes.

¿Delfín un músico de verdad, o es solo un oportunista que se hizo famoso por la extravagancia de un video clip?. ¿Qué ha pasado con la vida de este músico indígena ecuatoriano, luego de diez años de un inesperado éxito?. Son algunas de las preguntas que se hicieron los realizadores antes de rodar la producción audiovisual.

"El documental es cómico, no tuvimos como objetivo hacerlo así, pero todo lo que pasa a su alrededor es comedia, es un personaje histriónico, no es un músico que tenga una estructura en la cabeza, hace muchas cosas, todo lo mezcla y sale su creatividad, que es muy dispersa. Él hace música a partir de lo que siente, de lo que pasa en su cabeza, de lo que ve, lo que escucha, y eso es muy bueno para la música y para el documental", acotó Fuertes

La película fue financiada por Doctv y recibió importantes asesorías internacionales de profesionales del cine, como el mexicano Everardo González (La libertad del diablo 2018). Doctv es el programa internacional público que cada dos años realiza una convocatoria a nivel latinoamericano y otorga fondos para la realización de documentales para televisión, los cuales son difundidos por las señales de los canales de televisión públicos de 16 países.

En el 2017 la temática propuesta para trabajar fue la música, como elemento identificatorio de nuestras naciones. Incuba Films propuso contar la historia de Delfín Quishpe y fue escogido por Ecuador de entre 60 participantes.

"Que el documental se exhiba en 16 países de América Latina le gustó mucho a Delfín, aunque en un principio él pensaba que le íbamos a hacer un homenjae, una especie de biografía; no queríamos decirle cómo lo haríamos, era hacer una película con una historia que sería su realidad, y eso es lo que está plasmado en el documental", dijo el productor.

"Su familia es parte de la historia, y también la comunidad del cantón Guamote porque él es músico indígena. La cadena Doctv nos exigió un documental de una hora, pero tenemos mucho material y queremos hacer algo más largo con todo lo que hemos filmado", añadió Fuertes y mencionó que del 17 al 23 de noviembre se transmitirá el documental en cadenas de televisión pública de varios países.

"En Doctv Latinoamérica estarán los horarios de cuándo se pasará en cada país. En Ecuador se pasará por TV Legislativa para Quito; pero estamos viendo estrategias para que se pase para todo Ecuador".

Las funciones especiales para OchoyMedio serán este lunes 29 de octubre a las 19h30; el martes 30 de octubre y el sábado 3 de noviembre a las 20h00.

