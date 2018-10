"CAL no quiere dar paso a nuevo Código del Trabajo porque se quiere precarizar al empleo", advierte Liliana Durán

Asambleísta denuncia que Ministerio de Trabajo busca trabajar a favor de la Agroindustria y turismo y no trabajadores Liliana Durán, asambleísta y presidenta de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, denunció que el Consejo de Administración Legislativa (CAL) no quiere dar paso al nuevo Código del Trabajo que ya fue presentado desde el primero de agosto. "El problema fundamental es porque no les interesa el Código del Trabajo ya que se crearon nuevas modalidades de trabajo para precarizar a los empleados".