Día 9 de huelga de hambre de Jorge Glas: "Los mismos opositores reconocen irregularidades"

"El odio no genera progreso", precisó Guillermo Lasso Este 29 de octubre se cumplen nueve días de la huelga de hambrea que anunció el exvicepresidente, Jorge Glas, luego de ser trasladado a la cárcel de Latacunga. Para varios asambleístas de las Revolución Ciudadana, "hasta los mismo opositores reconocen irregularidades" en este caso. Esto, debido al pronunciamiento de varios actores políticos que han señalado que las acciones en contra de Jorge Glas es una venganza y no justicia.

"Si tenemos delincuentes que huyen, hay que poner a mayor recaudo a uno de sus jefes", respondió el secretario de Comunicación de la Presidencia, Andrés Michelena, luego del traspaso del exvicepresidente a la cárcel de Latacunga.

Sin embargo, para el grupo de asambleístas de las Revolución Ciudadana y otros actores que apoyan al ex segundo mandatario, el traslado responde a una “retaliación política” por parte del Gobierno, tras la fuga de Fernando Alvarado.

La legisladora Amapola Naranjo manifestó que, hasta “los mismos opositores reconocen que no existen pruebas en contra del Vicepresidente Jorge Glas”.

“¡Cuánto descaro!”, criticó la asambleísta al precisar que, según las autoridades, “es necesario "construir" una ruta del dinero. Nunca lo lograrán, porque Jorge es inocente”. Considera que el exvicepresidente es “víctima del odio y la persecución política”.

Días atrás, el excandidato a al presidencia, líder de movimiento CREO, publicó en su cuenta de Twitter: “El traslado de Jorge Glas por la fuga de Alvarado es venganza, no justicia. Hasta él merece un debido proceso. Necesitamos inaugurar la institucionalidad en Ecuador”.

Aclaró que no defiende al ex Segundo Mandatario y recalcó que su defensa es “por la democracia, la República, las instituciones; pisoteadas por los populistas y ladrones”. Además, manifestó que “el odio no genera progreso”.

Ayer domingo, se realizó una vigilia en los exteriores del Centro de Rehabilitación Social de Latacunga en solidaridad de Jorge Glas, quien este octubre cumplió un año en prisión de la sentencia de 6 años por asociación ilícita dentro del caso Odebrecht.

