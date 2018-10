Ecuador "no puede hacer milagros" en caso Assange, argumenta canciller José Valencia

Asegura que Estado ecuatoriano ha hecho muchos esfuerzos por mantener y proteger a fundador de WikiLeaks, por lo que no cree que haya razones para objetar Protocolo Especial Para el canciller José Valencia, el Ecuador "no puede hacer milagros" en el caso de Julian Assange. Según argumentó, el Estado ecuatoriano ha hecho muchos esfuerzos, durante seis años y medio, para mantener y proteger al fundador de WikiLeaks, por lo que no considera que existan razones ahora, para objetar el Protocolo Especial que se impulsó para el ciudadano que se mantiene como asilado en la Embajada de Ecuador en Londres.