Diego Chimbo a Rafael Correa: "Fernando Balda es alguien con el que jamás pactaría"

"Patrocinar una cooperación solo es parte de mi trabajo", recalcó el abogado de ex agentes Diana Falcón y Raúl Chicaiza El abogado de los ex agentes de inteligencia Diana Falcón y Raúl Chicaiza, Diego Chimbo, respondió a lo dicho por ex Presidente Rafael Correa sobre un supuesto complot con Fernando Balda para incriminar a sus defendidos. Chimbo respondió: "Usted en mi carrera es insignificante y que Balda es alguien con el que jamás pactaría".