ECUADOR TV (Quito) Nuevo precio del banano busca fomentar el desarrollo del sector

Precio mínimo de sustentación de la caja de banano de 41.5 a 43 libras, destinada a la exportación, es de $ 6,30 En $ 6,30 se ha fijado el precio mínimo de sustentación de la caja de banano de 41.5 a 43 libras, destinada a la exportación. Un comunicado del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) señala además que este valor regirá para el periodo enero-diciembre de 2019 y busca fomentar el desarrollo del sector.

El Acuerdo Ministerial 135, suscrito por Xavier Lazo, ministro de Agricultura y Ganadería, establece los precios mínimos de sustentación para los diferentes tipos de caja de banano y musáceas (orito y morado), así como los valores de exportación en puerto (FOB) para los mencionados productos.

Mediante el Acuerdo Ministerial, el ministro Xavier Lazo también dispuso la ejecución de políticas para fomentar la productividad y el desarrollo del sector. Estos esfuerzos deberá ejecutarlos la Subsecretaría de Musáceas en corresponsabilidad con los productores, comercializadores y exportadores de la fruta.

Hacia estándares internacionales

Entre las políticas consta el fomento del crédito especializado para el fortalecimiento de la producción, priorizando las renovaciones de áreas de baja productividad, las certificaciones internacionales y el mejoramiento de la infraestructura, con el objetivo de alcanzar estándares internacionales de inocuidad.

También se debe controlar que no se realicen descuentos de gastos administrativos y de evaluadores no autorizados por el productor y no establecidos en la Ley. La conversión de banano convencional a orgánico deberá ser controlada entre la Subsecretaría de Musáceas y la Agencia de Regulación y Control Fito y Zoosanitaria (Agrocalidad).

Con el Servicio de Rentas Internas (SRI) se deberá coordinar los asuntos tributarios, la gestión ante los entes públicos y privados de acciones que permitan reducir tasas arancelarias e insumos, y realizar un nuevo levantamiento del catastro bananero

El comunicado del MAG agrega que se gestionarán recursos para renovar las fincas bananeras con cultivos mayores a 20 años de producción. También se buscará que la Dirección de Fomento de Musáceas tenga un equipo profesional para capacitar a todos los pequeños y medianos productores sobre las buenas prácticas agrícolas.

Adicionalmente, el acuerdo dispone que quienes se sientan perjudicados por el incumplimiento del contrato de compra venta de la fruta podrán presentar sus denuncias ante la entidad.