OPINIÓN (El Oro) El Oro campeón nacional de VII Juegos Barriales del Ecuador

Derrotó a Guayas 4-3 La provincia de El Oro se coronó campeón nacional de los VII Juegos Barriales y Parroquiales del Ecuador, tras vencer en penales a la provincia del Guayas con marcador en penales de 4x3 en la disciplina de fútbol, en una tarde fútbol y mucha alegría, desarrollada ayer en el estadio 9 de Mayo.

Tras diez días de competencias, ayer cayó el telón de los juegos donde participaron las 24 de legaciones del Ecuador en las disciplinas de futsala masculino y femenino sub 18, atletismo masculino y femenino sub 11, ecuavóley masculino sub 20 y femenino sub 25, fútbol máster y baloncesto masculino.

Evento organizado por la Federación Nacional de Ligas Barriales y parroquiales del Ecuador (FEDENALIGAS), Secretaría del Deporte y FEDELIBORE. Tras el partido de fútbol, se desarrolló el acto de clausura y premiación a los cuatro puestos en las disciplinas de baloncesto, fútbol máster post 40 y premiación por provincia.

Carlos Narváez Valverde, presidente de FEDELIBORE, este tipo de eventos fortalece el deporte barrial y parroquial del país, se mostró agradecido por la acogida que se brindó a las y los deportistas ecuatorianos, quienes a más de hacer deporte aprovecharon para conocer nuestra ciudad y las sedes donde se efectuaron los juegos; además a cada uno de los dirigentes deportivos, empresarios, medios de comunicación y Federación Provincial de El Oro (FEDEORO) quienes facilitaron su contingente con escenarios deportivos, hoteles y transporte para llevar adelante esta actividad a nivel nacional. Los primeros Juegos Nacionales se efectuaron en el año 1990 en Quito, donde participaron 15 provincias filiales a la matriz nacional. Los Juegos Nacionales están orientados a promover la diversificación del deporte y recreación entre los deportistas y organizaciones deportivas del país.

Resultados por disciplina: Futsal masculino sub 12: Manabí CAMPEÓN Futsal femenino sub 18: Esmeraldas CAMPEÓN Futsala masculino sénior: El Oro CAMPEÓN Atletismo: Esmeraldas CAMPEÓN Ecuavóley sub 25 damas: Tungurahua CAMPÉÓN Ecuavóley sub 20 varones: Imbabura CAMPEÓN Baloncesto masculino sénior: Pichincha Campeón Fútbol masculino máster post 40: El Oro Campeón

Premiaciones: GOLEADOR FÚTBOL POST 40: Alberto Capurro – MANABÍ TRIPLISTA EN BALONCESTO: Andrés Herrera – PICHINCHA MEJOR ENCESTADOR: Edison Cañada – PASTAZA FÚTBOL MASCULINO MÁSTER POST 40 EL ORO: CAMPEÓN GUAYAS: VICECAMPEÓN MANABÍ: TERCER LUGAR GALÁPAGOS: CUARTO LUGAR BALONCESTO MASCULINO SÉNIOR PICHINCHA: CAMPEÓN PASTAZA: VICECAMPEÓN ESMERALDAS: TERCER LUGAR LOS RÍOS: CUARTO LUGAR RESULTADOS GENERALES DE LOS VII JUEGOS NACIONALES EL ORO: CAMPEÓN MANABÍ: VICECAMPEÓN ESMERALDAS: TERCER PUESTO TUNGURAHUA: CUARTO PUESTO