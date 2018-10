Izquierda Democrática confirma candidatura de Paco Moncayo a Alcaldía de Quito

Además, informaron que hasta el 15 de noviembre completarán sus cuadros para las seccionales del próximo año Este sábado 27 de octubre se desarrolló un encuentro del movimiento político, Izquierda Democrática, en la Plaza Belmonte del Centro de Quito. El evento sirvió para confirmar la candidatura de Paco Moncayo a la Alcaldía de la Capital, además, para para posesionar a las directivas del partido en las 32 parroquias urbanas del Distrito. En la asamblea también se confirmó que hasta el 15 de noviembre ya tendrán listos a todos los cuadros que serán postulados a las elecciones seccionales.

La Presidenta Nacional del Partido, Wilma Andrade, señaló que la ciudad ya no necesita más experimentos ni improvisaciones, por lo que tomaron la decisión de apoyar al ex general en su candidatura. Asimismo, manifestó que su postulación cuenta con el respaldo de movimientos como Vive y Democracia Sí, además de colectivos y organizaciones sociales: “La ciudad ya no necesita experimentos, necesita gente con experiencia en un momento difícil que vive la ciudad”.

Por su parte, Moncayo señaló que la ciudad debe volver a ser un sitio seguro para todos, por lo que trabajarán en construir un Quito más accesible, equitativo y solidario: “Ya lo hicimos y lo vamos a volver a hacer. Nuestros niños deben caminar tranquilos por las calles, nuestras mujeres deben transportarse en buses, taxis y saber que no van a ser acosadas ni ofendidas”.

En el acto participaron figuras tradicionales de este movimiento como Andrés Vallejo y Luis Caicedo. También estuvo matizado por la presentación de artistas populares, entre ellos Delfín Quishpe.

Paco Moncayo fue Alcalde la Quito entre los años 2000 y 2009

(PF)

Fuente: Cuenta de Twitter Izquierda Democrática – El Comercio

¡Con alegría miles de corazones naranjas de todas las parroquias de Quito dijeron Si a soñar en un futuro más productivo, seguro, inclusivo e innovador! Si a @PacoMoncayo para alcalde de Quito por la ID. @Wilmandrade Lucho Caicedo @marloncadenaec @SofiaMerinoRiv pic.twitter.com/pswJS1sxRg — IzquierdaDemocrática (@ID12Ecuador) 28 de octubre de 2018