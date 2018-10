Vigilia en respaldo y solidaridad de Jorge Glas, protagonizó Revolución Ciudadana tras Convención Nacional

Simpatizantes, militantes y dirigentes se declararon "movilización permanente" tras persecución política Asambleístas, exfuncionarios, dirigentes, militantes y simpatizantes del movimiento Revolución Ciudadana se dieron cita en la provincia de Cotopaxi, en Latacunga; para realizar su IV Convención Nacional. Luego de escuchar el sexto enlace digital del expresidente Rafael Correa desde Bélgica, analizaron la coyuntura del país y la "judicialización de la política" y resolvieron declararse en movilización permanente. Posteriormente, llegaron hasta las afueras del Centro de Rehabilitación Social de Latacunga, a donde fue trasladado el exvicepresidente Jorge Glas, en muestra de solidaridad y respaldo.

Una de las intervenciones en la Convención fue la de Cinthia Días de Glas. “Ya basta, hagamos algo. Les agradezco mucho y discúlpenme, yo no soy política, les hablo con el corazón. Si en la tierra no me escuchan, Dios lo hará”, expresó luego de agradecer la presencia de la ciudadanía y de varios de los dirigentes de la organización, en respaldo a su esposo.

En breves declaraciones, Cinthia reiteró tener muchos sentimientos encontrados, pero no tener rencor. “Le pido a Dios que, en su misericordia, nos ayude. Mi esposo está muy mal, en el séptimo día de huelga de hambre, que va desgastando su salud. Es muy doloroso verlo, no quiere que mis hijos vengan a verlo”.

“Estoy más de una semana fuera de mi casa, mis hijos están solos, mi esposo está acá. Solo le pido a Dios que haya alguien en este mundo y que cumpla su promesa, lo que dice su palabra. Quiero apelar a la solidaridad de aquel ser humano que me está viendo, a que me ayude, alguien en este mundo que haga algo”, dijo entre lágrimas.

“Querida Cinthya de Glas, no te encuentras sola en esta lucha, somos millones quienes denunciamos la vulneración de DDHH hacia un hombre del pueblo, esposo, padre, hijo y compañero. ¡Fuerzas!”, enfatizó, de su lado, la legisladora Verónica Guevara.

“A los amigos no se los abandona nunca, menos ante las injusticias. Seguiremos denunciando al mundo las arbitrariedades de este desgobierno; el traslado de @JorgeGlas a Latacunga viola principios elementales de DDHH, lo incomunica con su familia y de su defensa técnica”, escribió la asambleísta Marcela Aguiñaga, en su cuenta en Twitter.

Este domingo, 28 de octubre, se cumple el octavo día de huelga de hambre de Jorge Glas.

